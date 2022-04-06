مؤشر بورصة قطر يخترق مستوى 14 ألف نقطة لأول مرة منذ مايو 2014

كشفت بيانات وتصريحات لمحللين ماليين أن مؤشر بورصة قطر اخترق صباح اليوم الأربعاء مستوى 14 ألف نقطة لأول مرة منذ مايو/أيار 2014، بدعم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، والنتائج المالية الجيدة للشركات وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وإجراءات الدعم التي تقدمها دولة قطر.

وبلغ المؤشر 14 ألفا و143 نقطة عند الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي، بارتفاع 3.46%عن جلسة أمس الثلاثاء، قبل أن يتراجع قليلا خلال التداولات الصباحية، والمؤشر مرتفع بنحو 20% منذ بداية العام الحالي.

وقال المحلل المالي علاء الشيخلي في تصريح للجزيرة نت إن مؤشر بورصة قطر صعد خلال تداولات اليوم ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عن 14 ألفا و395 نقطة، وكان قد سجلها في سبتمبر/أيلول 2014.

وتوقع الشيخلي أن يستمر الزخم الإيجابي في السوق في حالة استمرت نفس المعطيات العالمية الحالية على الأقل حتى انعقاد كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح أن القطاع المالي والصناعي جاء في مقدمة القطاعات التي تأثرت وأثرت إيجابا في صعود مؤشر بورصة قطر، إذ ارتفع القطاع الصناعي خلال العام 2022 بما يقارب 40%، فيما ارتفع القطاع المالي بما يقارب 19%.

#عاجل | مؤشر #بورصة_قطر يخترق مستوى 14000 نقطة لأول مرة منذ مايو 2014 pic.twitter.com/zcQXk6lA5e — CNBC Arabia (@CNBCArabia) April 6, 2022

وعزا الشيخلي أسباب هذا الارتفاع إلى:

ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، فقد ارتفع النفط إلى مستويات وصلت إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل الواحد، وكذلك الحال بالنسبة للغاز والنيكل، والألمنيوم الذي وصل بدوره إلى مستويات قياسية.

استفادة السوق من توجهات المحافظ الأجنبية للاستثمار وزيادة أوزان الأسهم الخليجية، في ظل المخاوف من تقلب الأسواق الدولية إثر تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا وهروب رؤوس الأموال من منطقة أوروبا.

استفادة القطاع المالي من التوجه العالمي الجديد في السياسة النقدية والمتمثل في رفع أسعار الفائدة.

استقرار السياسية النقدية والمالية في البلاد والمؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي للدولة، فقد حقق الناتج المحلي ارتفاعا بأكثر من 2% خلال العام الماضي، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدلات النمو هذا العام إلى أكثر من 3%، إضافة إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري.

النتائج الإيجابية والقوية للشركات المدرجة بالبورصة خلال العام الماضي، إذ نمت الأرباح المجمعة للشركات بأكثر من 57%، وهناك توقعات باستمرار هذه السمة الإيجابية خلال العام الحالي في ظل رفع القيود الخاصة بكورونا، وارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة.

اقتراب استحقاق كأس العالم، وهو الحدث الأهم بالنسبة للدولة خلال هذا العام.

وتوقع بعض المراقبين أن يصل مؤشر بورصة قطر إلى مستوى 14 ألفا و800 نقطة خلال جلسات التداول المقبلة.