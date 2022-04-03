قررت ليتوانيا إيقاف استيراد الغاز من روسيا كرد فعل على الحرب التي شنتها الأخيرة على أوكرانيا، في وقت قالت فيه الجزائر إنها لا تستطيع تعويض الغاز الروسي، أما أذربيجان فتعتزم توريد الغاز لإيطاليا.

وقد ذكرت وزارة الطاقة الليتوانية مساء أمس السبت أن ليتوانيا أوقفت استيراد الغاز من روسيا، في الوقت الذي تسعى فيه حكومات المنطقة تقليل اعتمادها على موسكو وسط الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن شبكة الغاز الليتوانية تعمل بدون واردات الغاز من روسيا منذ بداية أبريل/نيسان الجاري، وتم تأكيد هذه المعلومات من جانب مشغل الشبكة الليتوانية والتي تظهر عدم وجود واردات غاز من خلال وحدة الربط بين ليتونيا وبيلاروس أمس الثاني من أبريل/نيسان.

وقال وزير الطاقة الليتواني داينيوس كريفيس في بيان "نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي بين الدول التي تحصل على إمدادات من غازبروم تحقق الاستقلال الكامل عن إمدادات الغاز الروسي، الذي يأتي نتيجة لسياسة متناسقة لعدة سنوات بشأن الطاقة، وقرارات في الوقت المناسب خاصة بالبنية التحتية".

وسيجري حاليا تلبية جميع احتياجات ليتوانيا من الغاز عبر مرفأ للغاز الطبيعي المسال في مدينة كلايبيدا الساحلية، وأقامت ليتوانيا المنشأة العائمة في أوائل عام 2015 من أجل تقليل اعتمادها على واردات الغاز الروسي.

ومن المقرر حاليا أن تصل كل شهر 3 شحنات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى المنشأة العائمة، وقالت الوزارة إن الغاز سيستمر في التدفق عبر البلاد إلى مدينة كالينينغراد الروسية الحبيسة، على الرغم من وقف الواردات.

وتتشارك ليتوانيا الحدود مع كالينينغراد وبيلاروسيا، حليفة روسيا.

وكان البرلمان الليتواني دعا في مارس/آذار الماضي الحكومة لوقف استيراد واستهلاك الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت البيانات البرلمانية أن ليتوانيا تشتري بأكثر من 3 مليارات يورو( 3.3 مليارات دولار) بترول وغاز وكهرباء من روسيا كل عام.

وفي ألمانيا، تستعد الشركات بالفعل لاحتمال حدوث نقص في الغاز وسط مخاوف من أن توقف روسيا إمداداتها عن البلاد التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

الجزائر وأذربيجان

في المقابل، نقلت الإذاعة الجزائرية أمس السبت عن توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية "سوناطراك" (Sonatrach) قوله إن بلاده لديها عدة مليارات مكعبة إضافية من الغاز، لكنها لا يمكن أن تعوض الغاز الروسي.

كما أشار الوزير إلى إن الشركة حققت 3 اكتشافات نفطية جديدة في الربع الأول من العام الجاري.

أما في أذربيجان، فقد نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" (Interfax) عن وزير الطاقة برويز شاهبازوف قوله اليوم السبت إن بلاده تعتزم توريد 9.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لإيطاليا في عام 2022.