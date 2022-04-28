قالت وزارة الاقتصاد الروسية الأربعاء إن التضخم السنوي في روسيا تسارع إلى 17.70% حتى 22 أبريل/نيسان الجاري، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2002، وذلك ارتفاعا من17.62% سجلت قبل أسبوع، بفعل زيادات حادة في الأسعار وسط عقوبات غربية.

وقفزت أسعار كل شيء تقريبا، من الخضروات والسكر إلى الملابس والهواتف المحمولة، في الأسابيع القليلة الماضية منذ أن بدأت روسيا حربها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وزادت أسعار المستهلكين منذ بداية العام 11.32% مقارنة مع زيادة بلغت 2.72% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الأربعاء أنه على أساس سنوي، وصل التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 2002 في منتصف أبريل/نيسان الحالي، ويتجه للتسارع إلى 22.6% للعام 2022 بكامله.

ويستهدف البنك المركزي الروسي تضخما سنويا عند 4%.