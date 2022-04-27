الدوحة ـ يعد إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة في دولة قطر خطوة هامة لمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأعمال وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بها، بما يعكس تطلعات قطر وحرص قيادتها على دعم القضاء واستقلاليته وبما يؤدي إلى رفع تصنيف الدولة عالمياً وضبط الاستقرار المالي وتيسير التجارة الدولية.

وبعد مرور 6 أشهر على قانون محكمة الاستثمار والتجارة الذي أصدره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يدخل القانون حيز التنفيذ ليكون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وسيساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى ويبعث رسائل طمأنة للمستثمرين في الخارج والداخل.

ويقول رئيس محكمة الاستثمار والتجارة القطرية القاضي خالد بن علي العبيدلي إن إنشاء المحكمة يأتي في إطار خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من العديد من المستثمرين حيث يواكب إنشاء هذه المحكمة الإقبال على قطاع الاستثمار في الدولة، وبالتالي فهي رسالة أيضا تبعث على الطمأنينة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في البلاد.

ويوضح العبيدلي، في مقابلة مع "الجزيرة نت"، أن إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خطوة هامة في تطور النظام القضائي، بما يتماشى مع رؤية القيادة القطرية في تشجيع كل المبادرات الخلاقة التي تساهم في النهوض بكافة القطاعات، ومنها القطاعين الاقتصادي والاستثماري في البلاد الذي شهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة.

بيئة اقتصادية صحية

يرى العبيدلي أن إصدار قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 بمثابة فرصة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من العديد من المستثمرين، حيث يواكب إنشاء هذه المحكمة الإقبال على قطاع الاستثمار، وبالتالي فهي رسالة أيضا تبعث على الطمأنينة للمستثمرين في الداخل والخارج وأصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في البلاد.

ويشدد العبيدلي على أنه سيكون لوجود محكمة مختصة بقضايا الاستثمار والتجارة تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث ستساهم في تسريع وتيرة فض النزاعات التجارية وخلق بيئة اقتصادية صحية، تماشياً مع خطط دولة قطر لزيادة صادراتها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ويشير رئيس محكمة الاستثمار والتجارة في قطر إلى أن أهم ما يميز قانون إنشاء المحكمة هو تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وبساطة وأقل مدد زمنية ممكنة، من أجل الوصول إلى قضاء ناجز وسريع وعادل في الوقت نفسه.

وتختص المحكمة الجديدة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

ثقة المستثمرين

وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة من شأنها الفصل في المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك الدعاوى المتعلقة ببطلان أحكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة، والإغراق وبالممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية.

ويؤكد رئيس محكمة الاستثمار والتجارة أن من الأهداف الرئيسية للمحكمة هو المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء وتحسين ثقافة المجتمع القانونية وسرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، وتنفيذ إجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع المعايير الدولية الحديث، بالإضافة إلى حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.

ويوضح العبيدلي أن فريق عمل إنشاء المحكمة قد حرص على الاطلاع ودراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية في مجال المحاكم المتخصصة في الاستثمار والتجارة وذلك للاستئناس بها والاستفادة من التجارب الناجحة وتلافي النقائص والسلبية التي تعتري مثل هذه التجارب.

وفي هذا الصدد يشير إلى أن فريق عمل إنشاء المحكمة قام بزيارة إلى محكمة لندن التجارية ولقاء مسؤوليها للتعرف على كيفية سير العمل بها وإمكانية الاستعانة بتجاربها في القضاء المتخصص.

ويلفت رئيس محكمة الاستثمار إلى أن إنشاء المحكمة سيكون داعما في رفع تصنيف دولة قطر وفقا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية التابع للبنك الدولي، مما سيسهم في زيادة ثقة المستثمرين وخلق بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما سيبعث رسالة طمأنة للمستثمرين القطريين والأجانب.

السيطرة المبكرة على الدعوى

يشير العبيدلي إلى أن الكثير من المستثمرين حول العالم يخشون الذهاب إلى المحاكم بسبب طول إجراءات التقاضي، لكن القانون القطري الخاص بمحكمة الاستثمار والتجارة نجح في تجاوز هذه الإشكالية وتغيرت فيه الإجراءات للأفضل، بدءا من قيد الدعوى مرورا بالإعلانات وإدارة الدعوى (السيطرة المبكرة على الدعوى) وطريقة الدخول والخروج الإلكترونية.

ويوضح أن المحكمة ستشهد أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى في دولة قطر ومن ثم سيكون ذلك نموذجا يحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها، مضيفا أن هذا النظام يناط به تحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيدا للفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضرية بما يؤدي إلى تدعيم العدالة التصالحية والتخفيف عن كاهل القضاة.

وأعرب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة في قطر عن أمله في زيادة الوعي لدى الناس بالقانون فيما يتعلق بالمعاملات التجارية أو المدنية والتمسك بالضمانات التي كفلها لهم القانون، وألا يفرط الناس في حقوقهم اعتمادا على العرف بدلا من القانون، وهذا قد لا يساعدهم عند اللجوء للقضاء ويزيد من أمد التقاضي.