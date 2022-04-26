توقع برفع الفائدة الأميركية.. الدولار يقترب من ذروته في عامين بفعل مخاوف كورونا بالصين
ارتفعت أسواق الأسهم وعائدات السندات الأميركية اليوم الثلاثاء وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة بوجه عام.
استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عامين، اليوم الثلاثاء، إذ أدّت المخاوف حيال التأثير الاقتصادي للإغلاقات التي تفرضها الصين لمكافحة "كوفيد-19" إلى كبح جاذبية الدولار بوصفه ملاذا آمنا، في حين أبقت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية عوائد السندات مرتفعة.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسة 0.13% إلى 101.59 نقطة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في عامين عند 101.86 الليلة الماضية.
وارتفع المؤشر 3.3% منذ بداية الشهر، في حين ستكون أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وقال المحللون في وستباك في مذكرة "ما زال الرهان على مزيد من الارتفاع (لمؤشر الدولار) رهانا جيدا، مخاطر النمو في الصين آخذة في الارتفاع مع استمرار السلطات في حملة مكافحة كوفيد الشرسة، ولا تزال الظروف فيما يتعلق بأوكرانيا متقلبة، ولا يزال حديث الاحتياطي الاتحادي متشددا كما كان دائما".
اليوان الصيني
ومع ذلك ارتفع اليوان الصيني في الخارج قليلا إلى 6.5572 مقابل الدولار، بعد أن قال بنك الشعب الصيني في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إنه سيخفض حجم احتياطيات العملات الأجنبية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.
وساعد ذلك العملة على التعافي من أدنى مستوى لها في عام عند 6.609 مقابل الدولار أمس، الذي سجلته متأثرة بالمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين.
كما ارتفعت أسواق الأسهم وعائدات السندات الأميركية اليوم الثلاثاء وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة بوجه عام.
العملات الأخرى
- سجل اليورو 1.0727 دولار، مرتفعا 0.14%، ليتراجع عن أدنى مستوى في عامين عند 1.0697 دولار الذي سجله أمس الاثنين، عندما فاق تأثير القلق في السوق التفاؤل بإعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
- سجل الجنيه الإسترليني 1.2744 دولار، مرتفعا 0.18%، بعد أن سجل الليلة الماضية أدنى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2020.
- ارتفع الدولار الأسترالي 0.6% من أدنى مستوى له في شهرين الذي بلغه الليلة الماضية بعد أن أثرت الإغلاقات في الصين في أسعار السلع الأولية.
- لم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين ليبلغ 128.16، وتمكنت العملة اليابانية من التعافي قليلا هذا الأسبوع من أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 129.40 ينا للدولار الواحد.
- صعدت بيتكوين قليلا إلى 40 ألفا و600 دولار، في حين سجلت عملة إيثر 3 آلاف دولار. وقال باحثون في مزوّد السيولة المشفرة بي2 سي2 إن التداول في سوق العملات المشفرة يرتبط حاليا ارتباطا وثيقا بأسواق الأسهم، في غياب أي موضوعات قوية متعلقة بالعملات المشفرة.