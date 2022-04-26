ارتفعت أسواق الأسهم وعائدات السندات الأميركية اليوم الثلاثاء وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة بوجه عام.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عامين، اليوم الثلاثاء، إذ أدّت المخاوف حيال التأثير الاقتصادي للإغلاقات التي تفرضها الصين لمكافحة "كوفيد-19" إلى كبح جاذبية الدولار بوصفه ملاذا آمنا، في حين أبقت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية عوائد السندات مرتفعة.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسة 0.13% إلى 101.59 نقطة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في عامين عند 101.86 الليلة الماضية.

وارتفع المؤشر 3.3% منذ بداية الشهر، في حين ستكون أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وقال المحللون في وستباك في مذكرة "ما زال الرهان على مزيد من الارتفاع (لمؤشر الدولار) رهانا جيدا، مخاطر النمو في الصين آخذة في الارتفاع مع استمرار السلطات في حملة مكافحة كوفيد الشرسة، ولا تزال الظروف فيما يتعلق بأوكرانيا متقلبة، ولا يزال حديث الاحتياطي الاتحادي متشددا كما كان دائما".

اليوان الصيني

ومع ذلك ارتفع اليوان الصيني في الخارج قليلا إلى 6.5572 مقابل الدولار، بعد أن قال بنك الشعب الصيني في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إنه سيخفض حجم احتياطيات العملات الأجنبية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.

وساعد ذلك العملة على التعافي من أدنى مستوى لها في عام عند 6.609 مقابل الدولار أمس، الذي سجلته متأثرة بالمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين.

كما ارتفعت أسواق الأسهم وعائدات السندات الأميركية اليوم الثلاثاء وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة بوجه عام.

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