أكد العراق أن احتياطي الكبريت الرسوبي في حقول المشراق الأول على مستوى العالم ويزيد على 400 مليون طن.

أعلن العراق استئناف تصدير مادة الكبريت من أراضيه لأول مرة بعد توقف دام سنوات، وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية في فبراير/شباط الماضي عن إشرافها على تصدير 4540 ألف طن من مادة الكبريت إلى الهند على متن الباخرة "إيه آر تي" (ART) في أول شحنة من نوعها.

وعن ذلك قال مدير علاقات وإعلام موانئ العراق، أنمار عبد المنعم الصافي، إن مادة الكبريت موجودة ضمن الصناعات الاستخراجية المهمة في العراق.

وأكد الصافي للجزيرة نت أن العراق مستمر في تصدير الكبريت إلى دول العالم، وكانت الشحنة الأولى من نصيب الهند لحاجتها إلى هذه المادة في صناعاتها وخصوصا صناعة الأسمدة وغيرها.

من جانبه، قال أستاذ الإدارة والاقتصاد الدكتور أحمد صدام إن الكبريت الرسوبي يتركز في منطقة المشراق بمدينة الموصل (شمالي العراق)، وإن هناك 3 حقول، ومن ثم فإن استثمار هذه الحقول يمكن أن يرفع من مستوى الإنتاج لتغطية الحاجة المحلية وزيادة التصدير.

وشدد في حديثه للجزيرة نت على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في العراق، وتوفير التسهيلات مع الحاجة إلى ترويج الاستثمار.

وأكد العراق في وقت سابق من الشهر الجاري أن احتياطي الكبريت الرسوبي في حقول المشراق الأول على مستوى العالم ويزيد على 400 مليون طن.