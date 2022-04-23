لبنان.. توقف إنتاج الكهرباء جراء نفاد الوقود

توجد في لبنان 7 معامل للطاقة أصبحت جميعها خارج الخدمة، بعد توقف معملي دير عمار والزهراني.

أعلن مسؤول في وزارة الطاقة اللبنانية، أمس الجمعة، توقف إنتاج الكهرباء بشكل تام في البلاد، بعد تعطل آخر منشأتين للطاقة عن العمل نتيجة نفاد الوقود.

أمس، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية توقف معملي دير عمار (شمال) والزهراني (جنوب) عن العمل بسبب نفاد الوقود، وهما الوحيدان اللذان كانا في الخدمة مؤخرا.

ونقلت وكالة الإعلام الرسمية عن أحمد عباس، مدير معمل الزهراني (تابع لوزارة الطاقة) قوله إن أزمة تأمين الوقود مستمرة، والموضوع يتعلق بالدولار النقدي.

وأوضح دير معمل الزهراني أن إنتاج مؤسسة الكهرباء الحكومية الحالي هو صفر ساعة.

وتوقع عباس أن يعود المعملان المتوقفان إلى العمل بين الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بعد تأمين استيراد شحنة من الوقود.

وتوجد في لبنان 7 معامل للطاقة أصبحت جميعها خارج الخدمة، بعد توقف "دير عمار والزهراني".

وكان حجم إنتاج الطاقة يبلغ بين 1600 و2000 ميغاوات، إلا أن شح الوقود الأشهر الماضية جعل الإنتاج يتراجع تدريجيا إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

وبحسب خبراء في مجال الطاقة، فإن لبنان يحتاج إلى نحو 3200 ميغاوات لتأمين الكهرباء 24 ساعة في اليوم، إلا أنه يعجز عن تحقيق ذلك منذ عقود، مما يضطر إلى تقنين التيار في معظم المناطق، ويدفع بكثير من المواطنين للاشتراك بمولدات الطاقة الخاصة.

ويعد انقطاع الكهرباء أحد أوجه الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان منذ أواخر 2019، حيث تسببت في تدهور قيمة عملته (الليرة) مقابل الدولار، وعدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، مما انعكس شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.