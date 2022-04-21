قالت وكالة بلومبيرغ للأنباء في تقرير الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، إن شركة قطر للطاقة -أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم- تقيس اهتمام المشترين لمزيد من التوسعة لطاقتها لإنتاج الغاز المسال.

وتدرس الشركة توسعة طاقتها للغاز الطبيعي المسال وسط مخاوف من تعطل الإمدادات نحو أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما تحاول بضع الدول الأوروبية إنهاء اعتماها على إمدادات الغاز الروسي.

لكن تقرير بلومبيرغ قال إن المحادثات في مرحلة أولية وإن قطر للطاقة قد تتمسك بخطتها القائمة.

وأضاف التقرير أن الشركة تناقش مع مشترين للغاز ما إذا كان ينبغي أن توسع مشروعا بدأ في 2021 لبناء 6 مصانع لتسييل الغاز بتكلفة تبلغ 30 مليار دولار.

وتخطط قطر للطاقة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40% مع مشروع توسعة حقل الشمال الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل بحلول عام 2026.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي في مقابلة مع قناة سي إن إن CNN في مارس/آذار الماضي إن قطر ستواصل إمداد أوروبا بالغاز، وسط مخاوف من تعطل للإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا.

عقود تشغيل ناقلات للغاز المسال

كانت قطر للطاقة قد وقعت في وقت سابق من الشهر الحالي 4 عقود مع شركة تابعة لشركة ميتسوي للخطوط البحرية، لتأجير وتشغيل 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال تشكل الدفعة الأولى من عقود التأجير طويلة الأجل ضمن برنامج قطر للطاقة الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال.

وقالت قطر للطاقة في بيان صحفي إنه قد تم توقيع العقود بالتزامن مع 4 عقود أخرى بين مجموعة هودونغ-جونجوا لبناء السفن المحدودة، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة، مع الشركة التابعة لشركة ميتسوي للخطوط البحرية، لبناء 4 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال لخدمة مشاريع الغاز الطبيعي المسال التوسعية لقطر للطاقة واحتياجات أسطولها المستقبلية.