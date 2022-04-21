عقد بالعاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، لقاء إلكتروني قدم فيه الأكاديمي والاقتصادي التركي إبراهيم جوناي برنامج "يوفام" (YUVAM) الذي أعلن عنه البنك المركزي التركي مؤخرا كنظام جديد للادخار بالليرة التركية.

وتشجع الأداة الجديدة الأشخاص غير المقيمين بتركيا وشركاتهم في الخارج على تحويل مدخراتهم إلى تركيا، وذلك من خلال تقديم ضمان البنك المركزي للحماية من تقلبات أسعار الصرف وكذلك ضمان عائد إضافي.

وأشار جوناي، المستشار الاقتصادي لدى البنك المركزي التركي، إلى أن البنوك الإسلامية المشاركة في ذلك النظام فيها مجلس من العلماء للتأكد من أنها حلال وموافقة للشريعة الإسلامية.

وقال إنه في أسوأ الاحتمالات إذا انخفضت قيمة الليرة التركية مقابل عملات الدولار واليورو بنسبة كبيرة فإن نسبة الربح ستظل 3% سنويا، وهي تعد نسبة كبيرة مقارنة بنسب أرباح السندات الأوروبية على سبيل المثال، بينما يمكن أن تزيد النسبة لو لم تنخفض قيمة الليرة التركية أو ارتفعت مقابل العملات الأجنبية.

ويمكن فتح حساب يوفام عن طريق التقدم بطلب إلى البنوك في تركيا أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من دون الذهاب إلى فرع البنك.

ويمكن تحويل حسابات إيداع أو مشاركة العملات الأجنبية المفتوحة للعملات الأجنبية المحولة من الخارج أو المودعة في البنوك التركية نقدًا أو حسابات إيداع أو مشاركة العملات الأجنبية الموجودة حاليًا بالبنوك في تركيا إلى حسابات "يوفام".

ويزود البنك المركزي حسابات يوفام بضمان عائد إضافي، بالإضافة إلى ضمان حماية سعر الصرف، ولا يوجد حد أعلى أو أدنى للمبلغ عند فتح حساب يوفام، ويمكن للأشخاص فتح حساب يوفام وقتما يريدون.

وعلى موقع "yuvam.tcmb.gov.tr"، يمكن للزوار الوصول إلى مقاطع فيديو إعلامية وكتيبات وتشريعات حول التطبيق.

وبالإضافة إلى حاسبة العائد، يوفر الموقع أيضًا إجابات عن الأسئلة المتداولة من المستخدمين.

ويمكّن حساب يوفام غير المقيمين وشركاتهم في الخارج من استثمار مدخراتهم بالليرة التركية في البنوك بتركيا.

ويأتي هذا ضمن خطة كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتشجيع حاملي العملات الأجنبية على تحويل أموالهم إلى الليرة التركية والاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الوطنية.