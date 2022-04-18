قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الوزيرة جانيت يلين ستعقد اجتماعا على مستوى عال غدا الثلاثاء لمناقشة الاستجابة العالمية لأزمة الأمن الغذائي التي تفاقمها حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع سيشارك فيه رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى وزراء يمثلون دول مجموعة السبع ومجموعة الـ20 وخبراء فنيين من مؤسسات مالية دولية.

وقالت الوزارة إن الاجتماع سيتناول "الاستجابة العاجلة لأزمة الأمن الغدائي العالمية الجارية التي يفاقهما الغزو الروسي لأوكرانيا"، وسيدعو المؤسسات المالية الدولية إلى "تسريع وتعميق استجابتها".

وأفاد مسؤول بارز في وزارة الخزانة بأن "الوزيرة يلين تشعر بقلق عميق إزاء تأثيرات حرب روسيا المتهورة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك خطر تزايد انعدام الأمن الغذائي في الأسواق الناشئة والدول النامية حول العالم التي ما زالت تسعى جاهدة للتعافي من الجائحة".

وكانت يلين قد أعلنت عن خطط الاجتماع الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من 275 مليون شخص حول العالم يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي.

ودعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى إجراءات عاجلة ومنسقة بشأن الأمن الغذائي، وناشدوا الدول تفادي حظر صادرات الغذاء والمخصبات الزراعية (الأسمدة).

انخفاض النمو العالمي

في الأثناء، أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم الاثنين عن خفض توقعات البنك للنمو العالمي للعام 2022 بحوالي نقطة مئوية كاملة، من 4.1% إلى 3.2%، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأبلغ مالباس الصحفيين في مؤتمر بالهاتف أن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهرا، ويستهدف تعهدات بحوالي 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال إن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشا بنسبة 4.1% في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما. كما يجري أيضا خفض التوقعات لاقتصادات متقدمة واقتصادات نامية كثيرة بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن تعطلات في الإمدادات مرتبطة بالحرب.

ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي غدا الثلاثاء.

وأضاف مالباس أن البنك الدولي وصندوق النقد سيناقشان هذا الأسبوع مساعدات جديدة لأوكرانيا، وأنه يتوقع تعهدات محددة من عدد من الدول المانحة.