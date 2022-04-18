مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا.. أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أسابيع

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أسابيع تقريبا اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف من قلة المعروض العالمي إثر تفاقم الأزمة في أوكرانيا، مما زاد احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا أكبر دولة مصدرة للنفط الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09% إلى 112.79 دولارا للبرميل الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 مارس/آذار الماضي عند 113.80 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9% إلى 107.95 دولارات للبرميل.

وارتفع كل من الخامين قبل عطلة عيد الفصح أكثر من 2.5% يوم الخميس الماضي، بسبب أنباء عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية.

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الهيئة التنفيذية للاتحاد تعمل على صياغة مقترحات لحظر النفط الخام الروسي، ولكن دبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بفعالية فرض حظر فوري.