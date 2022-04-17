الاستثمارات بالسندات الأميركية تصعد إلى 7.7 تريليونات دولار حتى فبراير
17/4/2022
صعد إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية فبراير/شباط الماضي بنسبة 1.1% إلى 7.714 تريليونات دولار، مقابل 7.662 تريليونات في يناير/كانون الثاني السابق له.
ووفق مسح بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة أول أمس الجمعة:
- تصدرت اليابان حائزي السندات الأميركية بـ 1.306 تريليون دولار في فبراير/شباط الماضي، مقابل 1.303 تريليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.
- في المرتبة الثانية حلت الصين بـ 1.055 تريليون دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ 1.060 تريليون مقارنة مع يناير/كانون الثاني.
كانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأميركية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو/حزيران 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.
- في المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة باستثمارات 625.2 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، مقابل 608.8 مليارات في يناير/كانون الثاني.
- أيرلندا جاءت ربعا بـ 314.8 مليار دولار مقابل 308.3 مليارات، على أساس شهري.
- حلت لوكسمبورغ خامسا بـ 314 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، مقابل 310.8 مليارات في يناير/كانون الثاني الماضي.
المصدر : وكالة الأناضول