صعد إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية فبراير/شباط الماضي بنسبة 1.1% إلى 7.714 تريليونات دولار، مقابل 7.662 تريليونات في يناير/كانون الثاني السابق له.

ووفق مسح بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة أول أمس الجمعة:

تصدرت اليابان حائزي السندات الأميركية بـ 1.306 تريليون دولار في فبراير/شباط الماضي، مقابل 1.303 تريليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

في المرتبة الثانية حلت الصين بـ 1.055 تريليون دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ 1.060 تريليون مقارنة مع يناير/كانون الثاني.

كانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأميركية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو/حزيران 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.