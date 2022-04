إيلون ماسك يعرض 43 مليار دولار لشراء تويتر وجعله منصة لحرية الرأي والوليد بن طلال يرفض

قال المدير التنفيذي لتويتر باراغ أغراوال إن الشركة ليست رهينة لعرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك، ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن مصادر في الشركة، فقد ثمن أغراوال أداء موظفيه خلال اجتماعه معهم مساء الخميس وشجعهم على بذل المزيد من الجهد والتركيز على مهامهم.

جاءت تلك التصريحات بعد عرض ماسك الأربعاء الماضي، شراء شركة تويتر بقيمة 43 مليار دولار. ويزيد عرض ماسك سعر 54.20 دولارا للسهم بنسبة 38% عن سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل/ نيسان الحالي.

وكتب ماسك، الذي يعد ثاني أكبر مساهم في الشركة، في رسالة إلى مجلس إدارتها "يملك تويتر إمكانات غير عادية، سأطلق لها العنان"، وذكر في تصريحات صحفية له في كندا أنه تقدم بهذا العرض لاعتقاده "أن من المهم للغاية أن تكون هناك ساحة شاملة لحرية التعبير".

يشار إلى أن تويتر أغلق العديد من الحسابات على منصته لنشطاء فلسطينيين ونواب أميركيين وقيادات سياسية لحماس وحزب الله، وكان من أبرز من أوقف تويتر حساباتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمرشد الإيراني علي خامنئي، الأمر الذي تسبب في كثير من الانتقادات في حينه. كما قام ترامب بإنشاء منصة مماثلة لتويتر ستكون متاحة للجمهور في الربع الأول من العام القادم.

وانتقد ماسك الذي يصف نفسه بأنه "مؤيد بالمطلق لحرية التعبير"، منصة التواصل الاجتماعي وسياساتها، ورفض الملياردير الأميركي الذي يعد أغنى رجل بالعالم وفقا لإحصاءات مجلة فوربس، الانضمام لمجلس إدارة الشركة عقب الإعلان عن استحواذه على أكثر من 9% من أسهم الشركة. وأجرى مؤخرا استطلاعا على تويتر يسأل المستخدمين عما إذا كانوا يعتقدون أن تويتر ملتزم بمبدأ حرية التعبير.

وكان ماسك، الذي يستخدم تويتر بكثرة، قد انتقد الشهر الماضي منصة التواصل الاجتماعي وسياساتها في الآونة الأخيرة. وقال في تغريدة إنه "يفكر بجدية" بإطلاق منصة تواصل اجتماعي جديدة، معتبرا أن تويتر تقوض الديمقراطية بعدم التزامها بمبادئ حرية التعبير.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022