أعلنت البورصة المصرية أنه تم، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقات على أسهم 5 شركات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار.

وذكرت البورصة، في بيان، أن:

الصفقة الأولى تمت على نحو 215 مليون سهم من أسهم شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بقيمة تربو على 54.9 مليون دولار.

الصفقة الثانية تمت على 476.7 مليون سهم، من أسهم شركة "الإسكندرية لتداول الحاويات" بقيمة 159 مليون دولار.

الصفقة الثالثة تمت على 271.6 مليون سهم، من أسهم شركة "أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بقيمة بلغت نحو 392 مليون دولار.

الصفقة الرابعة تمت على 340 مليون سهم، من أسهم "البنك التجاري الدولي – مصر" بقيمة بلغت نحو 911.5 مليون دولار.

الصفقة الخامسة تمت على 45.8 مليون سهم من أسهم شركة "مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو" بقيمة بلغت نحو 266.5 مليون دولار.

تعافي البورصة المصرية

تعافت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعومة بحالة التفاؤل بعد تنفيذ صفقات الاستحواذ على أسهم بعض الشركات المصرية، ما عكس جاذبية البورصة المصرية.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس30" (EGX30) بنسبة 1.6% ليبلغ مستوى 10898.7 نقطة.

وربحت البورصة نحو 7.7 مليارات جنيه ليبلغ مستوى رأسمالها السوقي 704 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 30.8 مليار جنيه (الدولار يعادل 18.5 جنيها).

وقال وسطاء بالسوق إن صفقات الاستحواذ التي تم تنفيذها، اليوم الثلاثاء، على أسهم 5 شركات "انعكست إيجابيا على بقية أسهم وقطاعات السوق المختلفة".