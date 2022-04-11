تسابق الحكومة المصرية الزمن من أجل تأمين احتياجاتها من القمح لإنتاج الخبز المدعم، ببدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي لصوامعها ومخازنها قبل 15 يوما من الموعد المعتاد، منتصف أبريل/نيسان بعد أن تراجع الاحتياطي لمستوى مثير للقلق.

وقبل أيام، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد -في بيان- إن الاحتياطي الإستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة 2.6 شهر فقط بدلا من 4 شهور مطلع مارس/آذار الماضي، نتيجة اضطراب أسواق القمح العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا من جهة، وإلغاء مناقصات عالمية لشراء القمح نظرا لارتفاع الأسعار من جهة أخرى.

موسم الحصاد الذي بدأ مبكرا هذا العام أوقف المناقصات الدولية لشراء القمح، مما يسهم وفق مراقبين في تهدئة حجم الطلب على القمح عالميا، وبالتالي تراجع الأسعار التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وحسب موقع "إنتربرايز" (enterprise) الاقتصادي، فإن هذا التوقف سوف يمتد حتى منتصف مايو/أيار على الأقل.

موسم الحصاد المحلي هذا العام غير كل عام، إذ تنظر إليه الحكومة باعتباره المخلص والمنقذ لها من أزمة نقص إمدادات القمح، أحد أهم السلع الإستراتيجية لتأمين الخبز اليومي لنحو 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز ببطاقات التموين.

القمح المحلي ملاذ الحكومة

حولت الحكومة تركيزها صوب القمح المحلي الذي يعد من أجود أنواع القمح في العالم، وضاعفت ميزانية توريد القمح إلى صوامعها ومخازنها بالمقارنة مع العام الماضي، وأعلنت أنها تستهدف إنفاق نحو 36 مليار جنيه (نحو ملياري دولار) لشراء 6 ملايين طن قمح محلي هذا العام بدلا من نحو 3.5 ملايين طن العام الماضي.

وحددت الحكومة سعر شراء أردب القمح ما بين 865 جنيها و885 جنيها فقط، بزيادة قدرها 65 جنيها عن السعر المعلن قبل أزمة القمح العالمية كحافز للفلاح، ويزن الأردب 150 كيلوغراما، ويساوي الطن المتري 6.66 أرادب، أي نحو 5800 جنيه (نحو 316 دولارا) وهو أقل من السعر العالمي بأكثر من الثلث، رغم مطالب المزارعين بتوريد أردب القمح بسعر لا يقل عن ألف جنيه على الأقل.

ورغم قيام الحكومة المصرية بخفض قيمة الجنيه بنحو 17% أمام الدولار الأيام القليلة الماضية مما يعني زيادة سعر طن القمح المستورد بالنسبة نفسها، فإنها تجاهلت هذا الأمر، وظل السعر المعلن كما هو حتى الآن من دون أي زيادة، مما أثار حفيظة بعض المزارعين.

ومن أجل ضمان توريد القمح إلى صوامعها، ألزمت الحكومة الفلاحين بتوريد المحصول إليها وعدم التصرف بأي كميات من دون تصريح، وأقرت عدة إجراءات مثل تخصيص حد أدنى للبيع، وحظر البيع لأطراف ثالثة من دون ترخيص، وتوعدت بعدم صرف السماد المدعم لموسم الزراعة الصيفي لمن يورد أقل من 60% على الأقل من محصوله، والسجن من عام إلى 5 أعوام للمخالفين.

ورغم تجاهل مطالب زيادة سعر توريد الأردب إلى السعر العادل وهو السعر العالمي، يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش "إن وزارة الزراعة حريصة على دعم مزارعي القمح بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "الدولة تنفق مليارات الجنيهات في دعم ملف القمح".

وبهدف تسريع وتيرة جمع القمح وتأمين الصوامع الفارغة، أوضح القرش في تصريحات متلفزة أن موسم توريد القمح بدأ مبكرا هذا العام 15 يوما عن الموعد الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة نقاط تجميع القمح من الفلاحين بأكثر من 400 نقطة.

في محاولة لضبط الأسواق.. الحكومة تحدد سعر بيع رغيف #الخبز الحر لحين إشعار آخر وعقوبة تصل لـ5 ملايين جنيه على المنافذ المخالفة pic.twitter.com/CDBR8A60Uo — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 21, 2022

زيادة الدعم والسعر للفلاح

تشتري الحكومة من الفلاحين في حدود 3.5 ملايين طن من القمح المحلي كل عام بحسب عبد التواب بركات مستشار وزير التموين سابقا، تغطي 5 شهور لإنتاج الخبز التمويني المدعم، وتستورد حوالي 5.1 ملايين طن من القمح الأجنبي، لتغطية باقي السنة وهي 7 شهور.

وأضاف بركات -للجزيرة نت- أن القطاع الخاص يشتري حوالي 8 ملايين طن من القمح الخارجي اللازم لصناعة الخبز السياحي والفينو والمعكرونة والحلويات، وبالتالي تستورد مصر 13.1 مليون طن من القمح العالمي، لأن الإنتاج المحلي لا يكفي سوى 40% من الاستهلاك المحلي.

وأوضح خبير الاقتصاد الزراعي أن الإنتاج المحلي لا يغطي أكثر من 5 شهور فقط من العام، نتيجة إهمال زراعة القمح ودعم الفلاح، وإذا لم ترفع الحكومة سعر توريد القمح المحلي إلى ما يعادل سعر القمح المستورد وهو 1200 جنيه للأردب فلن تستطيع الحكومة شراء الكمية التي تستهدفها من القمح المحلي وهي 6 ملايين طن.

وتبلغ فاتورة استيراد القمح نحو 3 مليارات دولار سنويا قبل زيادتها بأكثر من الثلث بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتستورد مصر نحو 12 مليون طن سنويا (حكومي وخاص)، وتستهلك قرابة 20 مليون طن من القمح سنويا، من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم، الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا.

وتوفر روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح في العالم، وجاء نحو 50% من واردات مصر من القمح من روسيا العام الماضي، كما جاء نحو 30% منها من أوكرانيا، أي نحو 80% من إجمالي واردات مصر من القمح.

وتبلغ إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية حوالي 3 ملايين و659 ألف فدان، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي إنتاجية المحصول هذا الموسم حوالي 10 ملايين طن، وفقا لوزارة الزراعة.

وتشير توقعات وزارة الزراعة الأميركية إلى ارتفاع إنتاج مصر من القمح في الموسم الجديد بنسبة 8.9%، مدعوما بزيادة المساحة المزروعة، مشيرة إلى أنها ستنتج 10.8 ملايين طن من القمح في الموسم 2022/2023، كما توقع التقرير أن تتراجع واردات مصر من القمح بنسبة 5.1% إلى 10.1 ملايين طن.

ويستورد القطاع الخاص 60% من واردات القمح، في حين تستورد الدولة 40% من هذه الواردات، وسط توقعات أن يتراجع استهلاك القمح بنسبة 2.6% في الموسم الجديد، وفقا للتقرير.

حصاد القمح

على امتداد البصر تمتد حقول القمح في إحدى مدن محافظة الشرقية وتمتزج سنابلها الصفراء كالذهب مع أشعة الشمس وتهتز مع نسائم هواء الربيع، ويستعد أصحاب الأرض إلى حصاد محصول وفير هذا العام ولكنهم ليسوا مسرورين بالأسعار التي حددتها الحكومة، إذ يعدها البعض ليست عادلة.

يقول أولاد الحاج يسري الذين يمتلكون نحو 50 فدانا إن "حصاد هذا العام يجب أن يدر على الفلاحين عائدا وفيرا في ظل زيادة الأسعار عالميا وزيادة الطلب على القمح، ولكن الحكومة تريد أخذه بأقل من الأسعار العادلة".

وأشاروا -في حديثهم للجزيرة نت- إلى أنهم يرغبون في بيع أكبر كمية للتجار الذين عرضوا أسعارا أعلى من سعر الحكومة، ولكن مندوبي وزارتي التموين والزراعة بالمرصاد لكل كمية تخرج إلى غير مخازنهم وصوامعهم.

كيف ستخزن الحكومة 6 ملايين طن؟

لكن ماذا عن السعة التخزينية المتاحة لهذه الكمية الكبيرة من القمح المحلي، هل توجد لدى الدولة القدرة على تخزين 6 ملايين طن إلى جانب الكميات المستوردة الموجودة بالفعل؟

حسب تصريحات صحفية لعضو شعبة صناعة الحبوب حسين أبو الدهب، "عادة ما تخفض الحكومة وارداتها من القمح في موسم الحصاد لتوفير مساحة للإمدادات المحلية، ثم تستأنف دورة الاستيراد مجددا بمجرد انخفاض احتياطات القمح المحلية".

ولكن مع زيادة الكميات هذا الموسم للضعف، فإنها تبدو أكبر من المساحات المتوفرة للتخزين رغم نجاح المشروع القومي لإنشاء الصوامع الحديثة في زيادة السعة التخزينية من 1.2 مليون طن قمح عام 2014 إلى 3.4 ملايين طن في عام 2021، وزيادتها إلى ما يقرب من 3.6 ملايين طن هذا العام مع الزيادة الجديدة.

وبالتالي، فإن الحكومة سوف تتجه إلى استئجار صوامع من القطاع الخاص، مما يسمح بزيادة السعة التخزينية وتخزين 6 ملايين طن، بالإضافة إلى استخدام الشون والهناجر.