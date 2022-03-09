الإمارات وإسرائيل.. اتفاقية مرتقبة للشراكة الاقتصادية الشاملة

قال سفير دولة الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة في تغريدة اليوم الأربعاء إن الدولتين تتطلعان إلى إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل نهاية مارس/آذار الجاري.

وأضاف السفير أن الإمارات لا تزال على ثقة بأن إبرام اتفاقية "سيكون بمثابة حافز لمزيد من الازدهار الاقتصادي".

وذكرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية عند سؤالها حول الموعد المحتمل لإتمام الاتفاقية أنه من المتوقع أن يتم إبرام الاتفاقية "في الأشهر المقبلة"، ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل وفق ما أفادت رويترز.

بعد #الهند و #إندونيسيا، تتطلع دولتا #الإمارات و #إسرائيل إلى إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" قبل نهاية الشهر. #الإمارات_العربية_المتحدة لا تزال على ثقة من أن CEPA مع إسرائيل سيكون بمثابة حافز لمزيد من الازدهار الاقتصادي. #الإمارات_في_إسرائيل @misrad_calcala — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 9, 2022

وطبّعت الإمارات وإسرائيل العلاقات رسميا في 2020، ومنذ ذلك التاريخ وقّع الجانبان على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

كما زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس وزرائها نفتالي بينيت أبو ظبي.

وكان هرتسوغ أعلن أن حجم تجارة تل أبيب مع أبو ظبي يبلغ أكثر من مليار دولار.

وفي فبراير/شباط الماضي كشفت صحيفة "غلوبس" (globes) الإسرائيلية أن أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في الشركات الإسرائيلية.