اقتصاد|إمارات عربية متحدة

الإمارات وإسرائيل.. اتفاقية مرتقبة للشراكة الاقتصادية الشاملة

الإمارات وإسرائيل طبّعتا العلاقات رسميا في 2020 (شترستوك)
9/3/2022

قال سفير دولة الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة في تغريدة اليوم الأربعاء إن الدولتين تتطلعان إلى إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل نهاية مارس/آذار الجاري.

وأضاف السفير أن الإمارات لا تزال على ثقة بأن إبرام اتفاقية "سيكون بمثابة حافز لمزيد من الازدهار الاقتصادي".

وذكرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية عند سؤالها حول الموعد المحتمل لإتمام الاتفاقية أنه من المتوقع أن يتم إبرام الاتفاقية "في الأشهر المقبلة"، ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل وفق ما أفادت رويترز.

وطبّعت الإمارات وإسرائيل العلاقات رسميا في 2020، ومنذ ذلك التاريخ وقّع الجانبان على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

كما زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس وزرائها نفتالي بينيت أبو ظبي.

وكان هرتسوغ أعلن أن حجم تجارة تل أبيب مع أبو ظبي يبلغ أكثر من مليار دولار.

وفي فبراير/شباط الماضي كشفت صحيفة "غلوبس" (globes) الإسرائيلية أن أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في الشركات الإسرائيلية.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية