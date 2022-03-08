حدد بنك الخرطوم السوداني سعر الصرف في 530 جنيها سودانيا للدولار اليوم الثلاثاء بانخفاض 19% عن السعر السابق.

يأتي التغيير بعد أن قالت السلطات السودانية إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء، وجرى تداول الدولار عند نحو 550 جنيها سودانيا في السوق الموازية مقابل سعر رسمي يبلغ نحو 445 جنيها.

وقال بنك السودان المركزي في بيان أمس الاثنين إن البنوك وشركات الصرافة ستحدد وتعلن أسعار بيع وشراء العملات دون تدخل من البنك المركزي.

وجاء إعلان المركزي تنفيذا لقرار لجنة الطوارئ العليا الاقتصادية توحيد سعر الصرف، في أول اجتماع أول أمس الأحد، عقب أدائها القسم أمام محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس السيادي.

ويأتي القرار بعد تراجع كبير في سعر صرف الجنيه السوداني، ليصرف الدولار بـ575 جنيها أمس الاثنين، مقارنة بـ540 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، في إطار "سياسات نقدية إصلاحية متكاملة ومستدامة" سوف تصدر تباعا تستهدف استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد.

وخفض السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي، وأدى ذلك "التعويم المحكوم" للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر، لكن الاقتصاد وضع تحت ضغوط بعد أن أطاح الجيش بالحكومة في انقلاب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات، لتعاود السوق السوداء الظهور.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية.