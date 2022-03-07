استمرت أسعار النفط في الارتفاع حتى شارفت على 140 دولارا للبرميل أمس الأحد، مع ارتفاع أسعار الذهب الذي تجاوز لفترة وجيزة عتبة الألفي دولار للأونصة، في حين سجلت البورصات الآسيوية تراجعا، جراء تداعيات حرب روسيا في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

واقترب سعر برميل خام برنت بحر الشمال من 140 دولارا أمس الأحد عند نحو الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، ودنا من مستواه القياسي البالغ 147.50 والمسجل في تموز/يوليو 2008.

لكنها تراجعت بعد ذلك قبل أن ترتفع مرة أخرى ارتفاعا جامحا، حيث قفزت أسعار النفط أكثر من 10% في تعاملات محمومة اليوم الاثنين بسبب مخاوف من فرض حظر أميركي وأوروبي على النفط الروسي والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية.

وارتفع سعر برنت 12.73 دولارا إلى 130.84 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2008، في حين ارتفع الخام الأميركي 9.92 دولارات إلى 125.60 دولارا.

وبعد أن ارتفع خام برنت 21% الأسبوع الماضي صعد الخام مرة أخرى بسبب مخاوف من فرض الولايات المتحدة وأوروبا حظرا على النفط الروسي.

وقال إيثان هاريس كبير الاقتصاديين في بنك أوف أميركا "إذا أوقف الغرب معظم صادرات الطاقة الروسية فسيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق العالمية".

وقدر هاريس أن فقد الأسواق 5 ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين، إلى 200 دولار للبرميل، وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل يوميا، أما إيران فهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، في الظروف الطبيعية، بمتوسط يومي 3.86 ملايين برميل.

وما زالت التوترات الجارية شرق أوروبا تلقي بظلال سلبية على الأسواق العالمية، إذ تسجل أسعار السلع الرئيسة بقيادة النفط والغاز والقمح ارتفاعات متتالية، في وقت يتجه فيه الاقتصاد العالمي نحو موجة تضخم اعتبارا من مارس/آذار الجاري.

الذهب يرتفع

كما تخطت أسعار الذهب اليوم الاثنين حد الألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة، في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1986.83 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:30 بالتوقيت العالمي، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس/آب 2020 مسجلا 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1992.00 دولارا، وارتفع البلاديوم 4.3% إلى 3130.16 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.76 دولارا للأوقية في حين قفز البلاتين 2% إلى 1143.47 دولارا.

وسجل الألمنيوم والنحاس أسعارا قياسية جديدة، مع تجاوز طن الألمنيوم عتبة الـ4 آلاف دولار، في حين سجل طن النحاس 10.845 دولارات.

الأسهم الآسيوية واليورو يتراجعان

في المقابل، سجلت الأسهم الآسيوية تراجعا وأغلق مؤشر نيكي الرئيسي في بورصة طوكيو بتراجع 2.94%على 25221.41 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقد انهارت أسهم كل القطاعات المشمولة في مؤشر نيكي باستثناء الطاقة، أما الخسائر في بورصة هونغ كونغ فكانت أسوأ مع تراجع مؤشر هانغ سينغ فيها بنسبة 3.5%، أما في الصين القارية فتراجعت بورصتا شنغهاي وشنجن أكثر من 2%.

وفي سوق الصرف تراجع اليورو تراجعا كبيرا أمام الدولار مسجلا 1.0880 عند قرابة الساعة 06:30 بالتوقيت العالمي في مقابل 1.0928 الجمعة، وتراجع اليورو أمام الين أيضا مسجلا 125.08 ينًّا في مقابل اليورو الواحد، وكان الجمعة سجل 125.48 ينًّا، وتحسن سعر صرف الدولار في مقابل الين وبلغت العملة الأميركية 114.96 ينًّا في مقابل 114.82 ينًّا نهاية الأسبوع الماضي.