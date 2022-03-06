بلينكن: أميركا تبحث مع الأوروبيين حظر واردات النفط الروسية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين يدرسون حظر واردات النفط الروسية، لكنه شدد على أهمية استقرار إمدادات النفط الخام عالميا.

وأضاف بلينكن -في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" (NBC) "نجري الآن مناقشات نشطة جدا مع شركائنا الأوروبيين بشأن حظر واردات النفط الروسي إلى بلادنا، بينما نحافظ بالطبع في الوقت ذاته على إمدادات عالمية ثابتة من النفط".

وقال بلينكن -الذي يقوم حاليا بجولة في أنحاء أوروبا للتنسيق مع الحلفاء لمواجهة حرب روسيا على أوكرانيا- إنه بحث مسألة واردات النفط مع الرئيس جو بايدن والإدارة الأميركية أمس السبت.

جاءت تعليقات بلينكن بينما ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا في أعقاب حربها على أوكرانيا.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة استبعدت أُحاديا من جانبها حظر واردات النفط الروسية، قال بلينكن "لن أستبعد اتخاذ إجراء بطريقة أو بأخرى، بغض النظر عما يفعلونه، فإن في كل خطوة نتخذها تبدأ بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء".

واستوردت الولايات المتحدة في المتوسط أكثر من 20.4 مليون برميل شهريا من النفط الخام ومنتجاته المكررة خلال ​​عام 2021 من روسيا، أي نحو 8% من واردات الوقود السائل الأميركية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.