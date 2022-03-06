بعد قرار فيزا وماستر كارد تعليق عملياتهما في روسيا.. البنوك الروسية تلجأ إلى بطاقات يونيون باي الصينية

قالت مجموعة بنوك روسية -اليوم الأحد- إنها ستبدأ قريبا إصدار بطاقات تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني "يونيون باي" (UnionPay) مقرونا بشبكة "مير" الروسية، وذلك بعد أن قالت "فيزا" (visa) و"ماستر كارد" (Mastercard) إنهما علّقتا عملياتهما في روسيا، في حين أكد البنك المركزي الروسي أن تلك البطاقات ستظل تعمل داخل روسيا حتى انتهاء صلاحيتها.

وجاءت الإعلانات المتعلقة بالتحول إلى "يونيون باي" اليوم الأحد من "سبير بنك" (Sber bank)، أكبر بنك روسي، ومن بنك "ألفا" (Alpha Bank)، وبنك "تينكوف" (Tinkoff Bank) أيضا.

وكانت شركتا فيزا وماستر كارد الأميركيتان للمدفوعات قد أعلنتا أمس السبت أنهما علّقتا عملياتهما في روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، وأنهما ستعملان مع عملائهما وشركائهما لوقف جميع المعاملات في البلاد.

وقالت شركة فيزا إنه في غضون أيام لن تسري جميع المعاملات ببطاقات فيزا الصادرة داخل روسيا خارج البلاد، ولن تعمل أي بطاقات فيزا صادرة خارج روسيا بعد الآن داخل البلاد.

وقال إل كيلي الرئيس التنفيذي لشركة فيزا -في بيان- "نحن مضطرون إلى اتخاذ إجراء في أعقاب الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا والأحداث غير المقبولة التي شهدناها، ونأسف لتأثير ذلك على زملائنا وعلى العملاء والشركاء والتجار وحاملي البطاقات الأجلاء الذين نخدمهم في روسيا، الحرب والتهديد المستمر للسلام والاستقرار يتطلب منا الرد بما يتماشى مع قيمنا".

وقالت ماستر كارد إن شبكاتها لن تدعم بطاقات ماستر كارد التي أصدرتها بنوك روسية، ولن تعمل أيضا أي بطاقة للشركة صادرة خارج روسيا في المتاجر الروسية أو أجهزة الصرف الآلي.

وقالت الشركة إنها قررت تعليق خدمات شبكتها في روسيا بعد الإجراء الأخير الذي اتخذته لحظر العديد من المؤسسات المالية الروسية من شبكة مدفوعات الشركة وفقا لما طلبه المنظمون على مستوى العالم.

عقوبات مالية

وقالت شركة فيزا أيضا الأسبوع الماضي إنها منعت العديد من المؤسسات المالية الروسية من شبكتها امتثالا للعقوبات الحكومية المفروضة على روسيا نتيجة حربها على أوكرانيا.

وذكرت وكالة "تاس" (TASS) للأنباء أن "سبير بنك" قال إن العقوبات التي أعلنتها شركتا فيزا وماستر كارد لن تؤثر على مستخدمي البطاقات التي يصدرها في روسيا.

من جهته، أوضح البنك المركزي الروسي أن كل بطاقات دفع فيزا وماستر كارد الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل داخل روسيا حتى انتهاء صلاحيتها.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" (Interfax) الروسية عن البنك القول إن المعاملات بمثل هذه البطاقات تسري في إطار النظام الوطني الروسي لبطاقات الدفع، ولن تتأثر بالعقوبات، كما شدد البنك على أن الأموال الموجودة في حسابات العملاء المرتبطة بمثل هذه البطاقات محفوظة بالكامل ويمكن لأصحابها الوصول إليها.