يعتقد خبراء أن السحب من الاحتياطي سيكون إصلاحا مؤقتا فقط، يشبه وضع ضمادة على ساق مكسورة.

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية -اليوم الخميس- بأكثر من 5%، بفعل خطوات أميركية متوقعة للسحب من احتياطات الخام الإستراتيجية لديها وضخها في الأسواق.

ونقلت وسائل إعلام أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس سحب مليون برميل نفط يوميا من احتياطاتها الإستراتيجية على مدار عدة أشهر، وضخها في الأسواق بهدف خفض الأسعار.

ويأتي تراجع الأسعار أيضا قبيل ساعات قليلة من بدء اجتماع لتحالف أوبك بلس، يعقد خلال وقت لاحق اليوم لبحث تطورات سوق الطاقة العالمية، واتخاذ قرارات بشأن آلية الإنتاج المستقبلية.

وعند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 5.01% (أو 5.65 دولارات)، إلى 106.10 دولارات للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار بنسبة 5.06% (أو 5.44 دولارات)، إلى 102.34 دولار للبرميل.





والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يبلغ 16.5 مليون برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مستورد له بعد الصين بمتوسط يبلغ 6.2 ملايين برميل يوميا.

وستدلي إدارة بايدن بتصريحات في وقت لاحق الخميس، من المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وصعدت أسعار النفط حوالي 3% عند التسوية يوم الأربعاء مدفوعة بمخاوف حيال الإمدادات، مع تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا على ما يبدو.

إصلاح مؤقت

وقال ستيفن إنيس الشريك المدير في "إس بي آي أسيت ماندجمنت"، "إنها صدمة للمعنويات، ولكن إذا كان التاريخ الحديث يشير إلى أي شيء، فإن السحب من الاحتياطي سيكون إصلاحا مؤقتا فقط يشبه وضع ضمادة على ساق مكسورة"، وفق ما أوردت رويترز.

وقالت إدارة بايدن في أوائل مارس/آذار إنها ستسحب 30 مليون برميل من احتياطاتها الإستراتيجية، في إطار سحب عالمي يبلغ 60 مليون برميل، في محاولة لخفض الأسعار.

ويأتي السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأميركية 3.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس/آذار، متجاوزة توقعات لانخفاض قدره مليون برميل.

وجاء التباطؤ الواضح في الطلب مع ارتفاع الإنتاج الأميركي 100 ألف برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يوميا، بعد جمود عند 11.6 مليون برميل يوميا منذ أوائل فبراير/شباط.