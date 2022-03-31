نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك بلس -الذي يجتمع وزراؤه اليوم الخميس- قررت استبدال وكالة الطاقة الدولية بتقارير مؤسستي "وود ماكنزي" و"ريستاد إنرجي" كمصادر معلوماتية لتقييم إنتاج النفط، ومدى امتثال أعضاء التحالف بحصص الإنتاج.

ولم يفصح المصدر عن السبب في اتخاذ هذا القرار، لكن بعض الأعضاء كانوا قد انتقدوا بيانات وكالة الطاقة الدولية الآونة الأخيرة.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في وقت سابق، إن منظمات مثل وكالة الطاقة الدولية بحاجة لأن تكون أكثر واقعية، وألا تقول معلومات مضللة للعالم، بحسب تعبيره.

وأوضح المصدر المطلع أن القرار اتُخذ بعد تحليل دقيق أجرته الأمانة العامة للتحالف بطلب من لجنته الفنية المشتركة.

ومن المرجح أن يتمسك تحالف "أوبك بلس" بالاتفاق القائم حالياً والذي يقضي بزيادة الإنتاج تدريجياً.

وكان مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول قد طالب مراراً التحالف بضخ مزيد من النفط لتحقيق الاستقرار بالأسواق.





وكالة الطاقة الدولية.. اجتماع طارئ

في غضون ذلك، كشف متحدث باسم وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور اليوم إن وكالة الطاقة الدولية دعت لعقد اجتماع وزاري طارئ يوم الجمعة الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش لمناقشة حالة سوق النفط.

وقال المتحدث "دعت وكالة الطاقة الدولية إلى عقد اجتماع طارئ مساء الجمعة بتوقيت أستراليا" مضيفا أن الوزير تايلور سيشارك.

وأضاف المتحدث باسم الوزير أن الاجتماع سيعقد "لمناقشة آثار العمل الجماعي وتقييم الوضع الحالي لسوق النفط".

كما أفادت متحدثة باسم وزيرة الطاقة النيوزيلندية ميجان وودز بأن الدول الأعضاء بالوكالة ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن سحب جماعي من

مخزونات النفط.

وقالت أيضا "لم يتقرر حجم السحب الجماعي المحتمل.. سيحدد الاجتماع كمية إجمالية وسيتبع ذلك تخصيص كمية لكل دولة".

وقال اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين أمس إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الإستراتيجي على مدى عدة أشهر لخفض أسعار البنزين.

وقد يضاف ذلك السحب إلى 60 مليون برميل وافق أعضاء وكالة الطاقة على سحبها في وقت سابق من مارس/آذار لتحقيق الاستقرار بالأسواق العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.





اجتماع أوبك بلس.. ما التوقعات؟

وقالت 5 مصادر في أوبك بلس لرويترز قبيل اجتماع للمجموعة، إن التحالف سيتمسك على الأرجح بخطته الحالية لزيادة إنتاج النفط عند اجتماعه في وقت لاحق اليوم.

يأتي ذلك رغم الضغوط الغربية لإنهاء تقلب الأسعار في خضم الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويعتقد محللون أن من المرجّح أن يقوم أعضاء "أوبك" الـ13 بقيادة الرياض والحلفاء العشرة في "أوبك بلس" بقيادة موسكو، بزيادة المستوى الإجمالي للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال مايو/أيار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محللين قولهم إن أوبك بلس فاجأت الأسواق مرات عدة خلال اجتماعاتها الشهرية، لكن السيناريو الأساسي حاليا هو الحفاظ على الوضع الراهن.

المحللون أضافوا أن الدلائل لا تشير إلى أي انحراف عن السياسة التي بدأت ربيع 2021.

وبدأت مناقشات المنظمة بمقرها في فيينا، عند الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، بمناقشات تقنية قبل الاجتماع العام عن طريق الفيديو.

ومع ذلك، فإن التوقعات مرتفعة خصوصا بعدما لامس النفط في مارس/آذار أسعارا قياسية سجلت خلال الأزمة المالية عام 2008. وبلغ سعر برميل خام برنت ذروته عند 139.13 دولارا، وخام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولارا.

منذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار من أعلى مستوياتها، مما يجعل "احتمال أن تقرر أوبك بلس زيادة إنتاجها أقل ترجيحا" وفق المحلل كارستن فريتش لدى "كومرتس بنك".

ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض الأميركي الخميس خطة لسحب ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الاحتياطات الإستراتيجية، وفق معلومات نقلتها وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.