قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم الأربعاء إن دول الخليج المنتجة للنفط يمكنها أن تقوم بدور حيوي في تهدئة أسعار النفط والغاز بالأشهر المقبلة.

وحثت العديد من الدول المستهلكة مجموعة "أوبك بلس" (+OPEC) على زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مع ارتفاع أسعار الخام التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 2008 في مارس/آذار الجاري عند مستوى 139 دولارا للبرميل.

وقال مالباس في كلمة ألقاها بالقمة العالمية للحكومات في دبي وبثها التلفزيون "نشهد إعادة هيكلة ضخمة في أسواق النفط العالمية، حيث سيكون لمرونة الإمداد لدول مجلس التعاون الخليجي دور حيوي في تهدئة الأسعار بالأشهر المقبلة".

وأضاف "نرى بالفعل أن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للاستثمار بسرعة في هذا المجال والمساعدة في الحد من الأسعار على مستوى القطاع ككل".

أسعار الخام تعاود الارتفاع

وعاودت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد يومين من التراجع، في ظل تقييم المستثمرين الحذر لاحتمالات تراجع حدة الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى 112.4 دولارا للبرميل تسليم مايو/أيار المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 2%.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط -وهو الخام القياسي للنفط الأميركي- اليوم بنسبة 2.3% إلى نحو 106.7 دولارات للبرميل تسليم مايو/أيار المقبل، وذلك بعد تراجعه خلال اليومين السابقين بنسبة 8.5%.

وعرضت روسيا "تقليصا كبيرا" في عملياتها العسكرية شمال أوكرانيا، وقال مصدر مقرب من الكرملين إن خفض التصعيد لا يعني وقف إطلاق النار أو سحب كامل للقوات من حول العاصمة الأوكرانية كييف.

وتحفظت الولايات المتحدة على إعلان تحقيق تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وفق وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء.