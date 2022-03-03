اتفق وزراء الطاقة في تحالف أوبك بلس أمس الأربعاء على الالتزام بخطتهم الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان المقبل.

قال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث سبل تقليل استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي لمعاقبة موسكو على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف سينغ -في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) أمس الأربعاء- "نبحث سبلا لخفض استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي مع الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن جميع الخيارات على الطاولة بشأن احتمال فرض حظر على النفط والغاز الروسيين.

وقال البيت الأبيض إنه يقيم المخاوف المتعلقة بسوق النفط العالمية واحتياجات الأميركيين عند النظر في أمر استهداف قطاع الطاقة الروسي بإجراءات عقابية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال قبل أيام إنهم يخططون لحظر استيراد النفط الخام من روسيا.

في الأثناء ارتفع سعر خام نفط برنت إلى نحو 117 دولارا للبرميل في التعاملات الصباحية قبل أن يواصل الصعود ويبلغ 119.30 دولارا للبرميل في أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2012.

وأمس الأربعاء أغلقت أسعار الخام عند أعلى مستوى لبرميل برنت منذ العام 2014 ولبرميل خام غرب تكساس الوسيط منذ 11 عاما.

واتفق وزراء الطاقة في تحالف "أوبك بلس" (+OPEC) أمس الأربعاء على الالتزام بخطتهم الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان المقبل.

وجاء هذا في ختام اجتماع عن بُعد بشأن السياسة الإنتاجية لم يدم سوى أقل من ربع ساعة، ولم يتم الإشارة فيه للأزمة الأوكرانية.

وعقب الاجتماع قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن أوبك بلس ستواصل اجتماعاتها الشهرية عبر الإنترنت لمواصلة مراقبتها الوثيقة لسوق النفط.

وقال بيان للتحالف إن العوامل الأساسية في سوق النفط حاليا تشير إلى توازن في السوق، والاضطراب الحالي ليس بسبب التغير في أساسيات السوق، ولكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية.

وأمس الأربعاء وافقت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة في اجتماع عبر الفيديو على ضخ 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ حفاظا على استقرار السوق.