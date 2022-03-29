اتفقت قطر ومصر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في السوق المصرية، بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

جاء ذلك خلال اجتماع عقد -اليوم الثلاثاء- بالقاهرة بين رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري.

وتناول الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

قطر ومصر تتفقان على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بقيمة 5 مليارات دولار. #قناhttps://t.co/LKqJABZ1ZY pic.twitter.com/H8blCRSTNr — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 29, 2022

وأشاد الجانبان بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وتواجه مصر ضغوطا مالية جديدة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا التي رفعت تكلفة وارداتها الكبيرة من القمح، وأضرت بالسياحة في منطقة البحر الأحمر.

وفي لقاء منفصل، اجتمع وزير المالية القطري مع نظيره المصري محمد معيط، وذلك خلال زيارته لمصر.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية وأوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

كما اجتمع وزير المالية القطري مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، خلال زيارته الحالية لمصر.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية عديدة منذ القمة الخليجية 41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، يناير/كانون الثاني 2021، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وفي تلك القمة، صدر بيان بإنهاء أزمة حادة اندلعت منتصف عام 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.