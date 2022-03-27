ستستثمر قطر ومؤسسة غيتس بشكل مشترك ما يبلغ 200 مليون دولار خلال العامين المقبلين للمساعدة في إعداد المزارعين في بلدان أفريقيا للتكيف مع تغير المناخ.

وقعت دولة قطر ومؤسسة "بيل وميليندا غيتس" (Bill & Melinda Gates) اليوم الأحد اتفاقية شراكة إستراتيجية بين الجانبين تحت مسمّى "ننمو"، يتعهدان بموجبها بتقديم 200 مليون دولار لصغار المزارعين المنتجين ومجتمعاتهم في بلدان أفريقيا. وجاء هذا التوقيع على هامش فعاليات "منتدى الدوحة 2022".

وتستثمر الاتفاقية الجديدة في التقنيات والأدوات الزراعية القادرة على التكيّف مع تغيرات المناخ لإيجاد أسواق وأنظمة غذائية مرنة تساعد على توفير التغذية والدخل والفرص الاقتصادية لصغار المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في الأراضي الجافة في القارة الأفريقية، والذين يعانون من الآثار المترتبة عن تغير المناخ.

وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى تعزيز اقتصادات دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 4 مجالات رئيسية هي:

الإنصاف، بصفته محركا أساسيا للنمو الشامل.

المشاريع، بصفتها وسيلة لتوفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر.

الزراعة، بصفتها مصدرا أساسيا لتوفير الغذاء والوظائف والدخل.

الوصول إلى التقنيات والأدوات المالية وأفضل الممارسات الناشئة، بصفتها محركا أساسيا للإنتاجية والتغذية والتكيف مع تغير المناخ.

تمكين صغار المزارعات

كما تعمل هذه الشراكة على تمكين صغار المزارعات من المساهمة الإيجابية في القرارات المتعلقة بمجتمعاتهن، وكيفية زراعة الغذاء وتوفير فرص العمل والاستفادة منها.

وأعلن عن الشراكة الإستراتيجية كل من المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري، والرئيس المشارك لمؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية بيل غيتس، وذلك خلال إحدى الجلسات النقاشية في "منتدى الدوحة" الذي بدأت أعماله أمس السبت بالدوحة.

وتتضمن الإستراتيجية الجديدة إجراء العديد من الأبحاث المتخصصة، وسيتم تطبيقها على مستوى البلدان بما يتناسب مع البيئات المحلية.

وسيركز أحد المشاريع الأولى التي ستمولها "ننمو" على تحسين سبل عيش المزارعات ذوات الدخل المنخفض في عدة دول أفريقية، والعمل مع مؤسسة الدواجن العالمية (World Poultry Foundation) لتزويدهن بسلالات محسنة من الدجاج لإنتاج البيض واللحوم.

وقال مارك سوزمان الرئيس التنفيذي لمؤسسة غيتس لرويترز إن الشراكة الجديدة تركز على إدخال أساليب وتقنيات الزراعة المتكيفة مع المناخ للمجتمعات التي تعتمد على الزراعة كمصدر للغذاء والدخل، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال سوزمان "تغير المناخ يحدث بالفعل. نشهد حقا المزيد من موجات الجفاف والفيضانات المتكررة وطقسا صار التنبؤ به أصعب".

وأوضح سوزمان أن مؤسسته ستموّل الشراكة مناصفة مع صندوق قطر للتنمية.

ومؤسسة بيل وميليندا غيتس هي مؤسسة غير ربحية كبرى تتصدى للفقر وعدم المساواة.