نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قوله اليوم الجمعة إن المملكة لن تتحمل المسؤولية عن نقص إمدادات النفط في الأسواق العالمية الناجم عن هجمات الحوثيين على منشآتها النفطية، في أعقاب هجوم للحوثيين على منشآت تابعة لأرامكو السعودية.

مصدرٌ مسؤولٌ في #وزارة_الطاقة يوكد ما سبق أن أعلنت عنه المملكة من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 25, 2022

وأضاف المصدر أن محطتين لتوزيع المنتجات البترولية في جدة وجازان تعرضتا لهجمات بالصواريخ اليوم الجمعة، ولم تخلف الهجمات إصابات

أو وفيات.

وشدد المصدر على أن هذه الهجمات "لا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلبا في الاقتصاد العالمي".

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نقلت الاثنين الماضي عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية قوله إن الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما من قبل الحوثيين تترتب عليها آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وسوف يفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بنحو 7 ملايين برميل يوميا، وثالث أكبر منتج بـ10 ملايين برميل في اليوم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا.

وكانت الرياض أعلنت يوم 14 سبتمبر/أيلول 2019 السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو شرقي المملكة جراء استهدافهما بهجمات لطائرات مسيّرة، تبنتها جماعة الحوثي اليمنية.

ودفعت الهجمات حينها إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو، إضافة إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز المصاحب.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد الخسائر التي تكبدتها في بداية التعامل مع اتجاه التجار للشراء بعد الهجوم الذي أصاب منشأة التخزين التابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية المملوكة للدولة.

وارتفع خام برنت 1.4% إلى 120.65 دولارا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.4% إلى 113.9 دولارا.

مصدرٌ مسؤولٌ في #وزارة_الطاقة: محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة ومحطة "المختارة" في منطقة جازان تتعرضان لهجمات بمقذوفات صاروخية.https://t.co/3sviQT0Clr#واس_عام pic.twitter.com/lYAxXecIC2 — واس العام (@SPAregions) March 25, 2022

وكان خاما برنت وغرب تكساس قد انخفضا أكثر من 3 دولارات في وقت سابق.

وحقق الخامان القياسيان أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ 3 أسابيع. وارتفع خام برنت أكثر من 11.5%، وغرب تكساس الوسيط 8.8%.

وبحسب رويترز، قال دينيس كيسلر النائب الأول لرئيس التعاملات في مؤسسة "بي أو كيه فايننشال": نشهد اضطرابات في روسيا وأوكرانيا والآن نشهدها مرة أخرى في السعودية، وإذا واصلنا رؤية الهجمات في كلا المنطقتين فلا أحد يريد أن يحدث نقص في النفط في الوقت الحالي.