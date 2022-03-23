بوتين: بيع الغاز للدول "غير الصديقة" سيكون بالروبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى "دول غير صديقة"، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة على بلاده جراء حربها على أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقله التلفزيون "قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي"، ووجه بتنفيذ التغييرات في غضون أسبوع.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أدى تجميد دول أجنبية للأصول الروسية إلى تدمير الثقة بين الطرفين.

وأضاف بوتين أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية.

وبسبب العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي، فقد تم تجميد جزء من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لروسيا على أراضي دول أخرى، خاصة بالولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار مشكلة المخزون الاحتياطي الإستراتيجي للبلاد، كون الجزء الكبير منه ليس في روسيا بل في أراضي الخصوم الاقتصاديين.

وفقدت العملة الروسية الروبل المرتبطة بقوة بأسعار النفط أكثر من 10% من قيمتها منذ بداية الشهر الجاري.

ويبيع البنك المركزي الروسي العملة الأجنبية لديه في محاولة لدعم الروبل الذي تراجعت قيمته أمام الدولار اليوم الأربعاء إلى أقل مستوى خلال أكثر من 4 سنوات.