الأزمة الأوكرانية وتعطل خط أنابيب بحر قزوين يشعلان أسعار النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات مضطربة اليوم الأربعاء بسبب تعطل صادرات خامات روسيا وكازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 3.13 دولارات أي 2.7% ليسجل 118.61 دولارا للبرميل بحلول الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي.

وكان السعر قد انخفض في وقت سابق إلى 114.45 دولارا للبرميل، وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.69 دولار أي 2.5% إلى 111.96 دولارا للبرميل وكان قد انخفض في وقت سابق إلى 108.38 دولارات للبرميل.

وظلت الأسواق قلقة من احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، ثاني أكبر مُصدّر للنفط في العالم، بعد حربها على أوكرانيا التي تصفها بأنها "عملية خاصة".

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن المزيد من العقوبات على روسيا عندما يجتمع مع زعماء أوروبا غدا الخميس في بروكسل ويحضر اجتماعا طارئا لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن حظر واردات النفط الروسي الخام ومنتجاته المستمرة في التدفق إليها، لكن ذلك قد يتغير عندما يحل أجل العقود قصيرة الأجل.

وحذرت روسيا أمس الثلاثاء من تراجع صادرات النفط عبر كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين بما يصل إلى مليون برميل يوميا أي 1% من إنتاج النفط العالمي بسبب أضرار لحقت به من عاصفة.

وتوقفت الصادرات بالكامل عبر خط الأنابيب اليوم الأربعاء. وقالت وكالة سفن إن الإصلاحات ستستغرق شهرا ونصف الشهر على أقل تقدير.

ارتفاع الذهب

كما زادت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع بحث المستثمرين عن درع في مواجهة التضخم المتنامي بشكل حاد والغموض الذي تفرضه الأحداث في أوكرانيا على الأسواق، كما قدم تراجع عائدات السندات الأميركية دعما للمعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1932.28 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:58 بالتوقيت العالمي.

وزادت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1932.90 دولارا.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "تبدو السوق متماسكة بشكل جيد للغاية منذ الانخفاض التصحيحي الحاد الذي شهدته"، وهذا بدعم من الغموض الجيوسياسي القائم والطلب المادي على السلع.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات مقتربة من مستويات قياسية هذا الشهر ثم شهدت تراجعا متواصلا حتى عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأميركي الأسبوع الماضي، ثم انتقلت منذ ذلك إلى مستويات أكثر استقرارا.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للقيمة خلال أوقات ارتفاع التضخم والغموض الجيوسياسي.

وقال المحلل بيتر فرتيج من كوانتيتاتيف كوميدتي ريسيرش إن الذهب يتلقى دعما أيضا من أسواق الدَّين مع تعافي السندات الحكومية الآجلة في أوروبا من الخسائر التي تكبدتها في الجلسات القليلة الماضية.

كما تراجعت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات عن مستويات مرتفعة سجلتها مؤخرا، مما قلل تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويتطلع المستثمرون الآن لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول في قمة بنك التسوية الدولي في وقت لاحق من اليوم لاستيضاح المزيد من التفاصيل بشأن تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت الفضة 1.2% إلى 25.04 دولارا للأوقية واستقر البلاتين عند 1023.60 دولارا وارتفع البلاديوم 3% إلى

2557.96 دولارا.