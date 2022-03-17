قال تاراس دزوبا نائب وزير الزراعة الأوكراني إن محصول قمح الشتاء في البلاد بحالة جيدة، وإن أوكرانيا ستجني ما يكفي من القمح هذا العام.

وتوقع محللون أن ينخفض محصول القمح لعام 2022 بشدة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا التي تسببت في تقلص المساحة المزروعة.

وقال دزوبا في بيان مساء أمس "فيما يتعلق بالمحصول الجديد، محاصيل الشتاء في حالة جيدة بالفعل في أنحاء البلاد، وبرغم الصعوبات التي تواجه العمل في الحقول، سيكون لدى أوكرانيا خبز، قوضت هذه الحرب بالطبع احتمالات التصدير بشدة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

وذكرت شركة "إيه كيه بي-إنفورم" (AKB- inform) للاستشارات الزراعية هذا الأسبوع أن المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب في أوكرانيا في الربيع قد تتقلص بنسبة 39% إلى 4.7 ملايين هكتار (11.2 مليون فدان تقريبا) بسبب الغزو الروسي.

وكانت أوكرانيا، التي جنت العام الماضي محصولا قياسيا من الحبوب بلغ 86 مليون طن، قد زرعت 7.7 ملايين هكتار في موسم الربيع الماضي.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إنه ينبغي زراعة أكبر مساحة ممكنة هذا الربيع.

وتعد أوكرانيا خامس مصدر للقمح في العالم، وتبلغ قيمة صادراتها 7.03% من الصادرات العالمية، بقيمة 3.1 مليارات دولار، وقد أربكت الحرب الروسية الأوكرانية إمدادات القمح العالمية وألهبت أسعاره، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 14 عاما.