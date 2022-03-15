واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الثلاثاء ووصلت إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، وتراجعت أسعار الذهب لجلسة الرابعة على التوالي، فيما سجلت أسواق البورصة في الخليج انخفاضا بسبب تطورات حرب روسيا على أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.95 دولارات أو 5.6% إلى 100.95 دولار للبرميل صباح اليوم، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى ما دون مستوى 100 دولار لأول مرة منذ الأول من مارس/آذار الجاري، وننزل 5.49 دولارات أو 5.3% إلى 97.52 دولارا للبرميل.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى شركة "فوجيتومي" (Fujitomi) للأوراق المالية "عززت التوقعات بحدوث تطورات إيجابية في محادثات وقف إطلاق

النار بين روسيا وأوكرانيا الآمال في تخفيف شح (المعروض) في سوق الخام العالمية. كما أثارت عمليات الإغلاق الجديدة للحد من جائحة

كوفيد-19 في الصين مخاوف متعلقة بتباطؤ الطلب".

من جانب آخر، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، وواصلت التراجع للجلسة الرابعة على التوالي، مع ترقب اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، إضافة إلى متابعة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.28% أو 25.10 دولارا، وتداولت عند 1935.7 دولارا للأوقية. وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.96% أو 18.65 دولارا وسجلت 1932.23 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي غدا الأربعاء، لمناقشة السياسة النقدية في ظل تسارع معدل التضخم الأميركي، والذي من المرجح أن يشهد رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018. كما ينتظر المستثمرون عما ستسفر عنه جولة رابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، انطلقت أمس الاثنين، في إطار بحث سبل التوصل إلى حل للأزمة بين البلدين.

ويعد الذهب أحد الأصول التي يتم التحوط بها ضد ارتفاعات التضخم، وضد المخاطر الجيوسياسية وأوقات الأزمات الاقتصادية والحروب.

تراجع أسواق الخليج

وسجلت أسواق أسواق الخليج تراجعا اليوم متتبعة انخفاض أسعار النفط. وتصدر المؤشر القطري الخسائر في المنطقة متراجعا بما يصل إلى 1.3%. وانخفض سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 7.3% بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة على الاستحواذ على 40% من رأس مال شركة نبراس للطاقة.

وانخفض مؤشر دبي 0.5% مع هبوط سهم أملاك للتمويل 4.4%. وتراجع مؤشر أبو ظبي 0.3% متأثرا بانخفاض 0.7% لسهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

وهبط المؤشر السعودي 0.2%، وهو في سبيله لمواصلة خسائره لليوم الخامس على التوالي.