الاتحاد الأوروبي يوافق على سلسلة جديدة من العقوبات ضد روسيا

العقوبات تشمل حظرا بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي

وافق الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم الثلاثاء على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا تشمل حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي وصادرات السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وتشمل العقوبات أيضا تجميد أصول المزيد من أرباب الأعمال الذين يدعمون روسيا، ومنهم مالك نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الثلاثاء إن العقوبات تشمل حظرا بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن الإجراء سيضر بشركات النفط الروسية الكبرى، لكن سيظل بوسع الدول الأعضاء في الاتحاد شراء النفط والغاز منها.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه سيتم أيضا فرض حظر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للكرملين.

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن العقوبات الجديدة أمس الاثنين، ولم يشهد أي اعتراضات قبل الموعد النهائي المتفق عليه.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التقديرات تشير إلى أن الحظر على واردات الصلب الروسية سيؤثر على منتجات بقيمة 3.6 مليارات دولار.

ولن يسمح لشركات تابعة للاتحاد الأوروبي بتصدير أي سلع كمالية تزيد قيمتها على 300 يورو، ومنها المجوهرات.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إنه سيتم حظر صادرات السيارات التي تزيد تكلفتها على 50 ألف يورو.