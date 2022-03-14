تراجع أسعار النفط و"الطاقة الدولية" تحث المنتجين على زيادة الإنتاج

حث مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الاثنين الدول المنتجة للنفط على ضخ المزيد من الخام، لتحقيق الاستقرار في الأسواق المتضررة من حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال بيرول في مؤتمر للطاقة بالرباط إنه بعد سحب 62 مليون برميل بصورة مبدئية ستسحب وكالة الطاقة المزيد إذا "استمرت الظروف أو ساءت".

وأضاف عبر فيديو "على كل دولة منتجة للنفط تتحلى بالمسؤولية ضخ المزيد من النفط في السوق".

كما قال وزير بريطاني كبير إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يحاول إقناع السعودية بزيادة إنتاجها النفطي، وذلك في أعقاب تقارير ذكرت أن جونسون سيسافر إلى المملكة هذا الأسبوع.

وحتى الآن تجاهلت السعودية والإمارات نداءات أميركية لاستخدام القدرة الإنتاجية الاحتياطية لديهما في تهدئة أسعار النفط المرتفعة التي تهدد بكساد عالمي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكرت صحيفة تايمز (The Times) أن جونسون سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع، لمحاولة إقناعها بزيادة الإنتاج، مستندة إلى مصادر قالت إنه أقام علاقات طيبة مع قيادة المملكة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن بريطانيا لديها علاقة تتسم بالصراحة مع السعودية "لكن من المهم أن نعترف -سواء شئنا أم لم نشأ- بأن السعودية واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم".

وأدت تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع أسعار البنزين ووقود الديزل في بريطانيا إلى مستويات قياسية، مما فاقم أزمة معيشية تواجهها الأسر مع ارتفاع تكلفة التدفئة.

والخميس الماضي، قال جونسون إن بريطانيا وحلفاءها يسعون لإيجاد بدائل من النفط والغاز الروسيين، لتجنب الوقوع مجددا ضحية "ابتزاز" يمارسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تراجع أسعار النفط

وفي ظل الآمال بالتوصل إلى حل سلمي ينهي حرب روسيا على أوكرانيا تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط المرجعي اليوم الاثنين بعدما فرضت الصين -التي تعد بين أبرز المستهلكين للطاقة- إغلاقا في مدينة شنغن جراء تفشي كوفيد-19.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.1% إلى 103.80 دولارات للبرميل، فيما خسر خام برنت بحر الشمال المرجعي في أوروبا 4.0% ليبلغ سعر البرميل 108.13 دولارات.