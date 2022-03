واشنطن– مع إعلان واشنطن حظر واردات النفط الروسي، وهي خطوة من شأنها خفض نحو 8% من الإمدادات السنوية الأميركية، زادت الانتقادات لسعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى تعويض النفط الروسي بمثيله من فنزويلا والسعودية، بدلا من اللجوء لمصادر النفط الأميركي.

وتسهم توازنات سياسية حزبية انتخابية في حسابات الرئيس جو بايدن، الذي يواجه موقفا شديد التعقيد في التعامل مع أزمة الطاقة العالمية، التي وصلت معها أسعار النفط لأسعار قياسية تاريخية.

وبعد صمود السعر القياسي لغالون البنزين في الولايات المتحدة لأكثر من 12 عاما عند معدلات يوليو/تموز 2008 عندما بلغ 4.11 دولارات للغالون الواحد، تم تخطي هذا الرقم الثلاثاء الماضي، طبقا لبيانات نادي السيارات الأميركي؛ إذ وصلت إلى 4.17 دولارات للغالون الواحد بسبب تداعيات أزمة أوكرانيا.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، ارتفع سعر غالون البنزين بمقدار 63 سنتا أو 18% في محطات البنزين الأميركية، ويتوقع له أن يستمر في الارتفاع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

تأتي معظم واردات أميركا من النفط الخام من كندا والمكسيك والمملكة العربية السعودية، مما يجعل الولايات المتحدة أقل اعتمادا على النفط الروسي، مقارنة بالعديد من شركائها الأوروبيين.

واستوردت الولايات المتحدة نحو 672 ألف برميل يوميا من روسيا في 2021 (نحو 245 مليون برميل خلال عام 2021)، وفقا لأرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وتشكل هذه الكمية نحو 8% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات البترولية المكررة.

يذكر أن الولايات المتحدة قد استوردت عام 2020 نحو 200 مليون برميل من النفط الروسي، وذلك طبقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

واقترح إدوارد فيشمان -المسؤول السابق بوزارتي الخارجية والدفاع، وخبير شؤون الطاقة والعقوبات بالمجلس الأطلسي- عدة خطوات لتخفيف وطأة صدمة توقف تصدير جزء من النفط الروسي، والحد من الآثار الجانبية الضارة خلال سلسلة تغريدات.

Putin’s war shows no sign of letting up. It’s time to impose sanctions on the lifeblood of Russia’s economy: Oil

Oil is the weak spot in the pressure campaign. It doesn’t have to be.

Here’s how the US & Europe can cut Russian oil sales while limiting adverse side effects (🧵):

— Eddie Fishman (@edwardfishman) March 6, 2022