قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن بلاده ملتزمة باتفاقية أوبك بلس وآليتها الشهرية الحالية لضبط الإنتاج.

وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدة أن بلاده تؤمن بالقيمة التي تقدمها منظمة أوبك بلس لأسواق النفط.

وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات في واشنطن لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية بأن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط وستشجع منظمة أوبك على النظر في زيادة المعروض.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) قد نقلت عن مصدر مطلع أن الإمارات غيّرت موقفها بشأن زيادة إنتاج النفط تحت ضغط من الولايات المتحدة.

وأضافت وول ستريت جورنال عن مصادر في أوبك أن تغير موقف الإمارات إزاء حجم إنتاج النفط مفاجئ، ولم يُبحث داخل أوبك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله إن موقف الإمارات بشأن زيادة إنتاج النفط لم يكن بتنسيق مع السعودية، ولم تبلغ به أوبك.

في الأثناء قال مصدر إماراتي مطلع لرويترز اليوم الخميس إن الإمارات لن تتصرف بشكل منفرد وترفع إنتاج النفط.

وأضاف المصدر -الذي اشترط عدم كشف هويته- أن الإمارات لا تزال ملتزمة بتحالف أوبك بلس، وأن وزارة الطاقة وحدها المسؤولة عن سياسات البلاد النفطية.





مقاومة أوبك بلس

وقاومت مجموعة أوبك بلس حتى الآن دعوات من الولايات المتحدة وحلفائها لزيادة الإنتاج حتى مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل.

وتعد السعودية والإمارات، وبدرجة أقل الكويت والعراق، الدول الوحيدة في منظمة أوبك القادرة على ضخ المزيد من النفط. وتملك هذه الدول طاقة احتياطية تقدر بما بين 2.5 مليون و3 ملايين برميل يوميا.

ومع ذلك، فإن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يعوض انخفاض الصادرات الروسية، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان وزير الطاقة الألماني روبيرت هيك وجّه أول أمس الثلاثاء نداء عاجلا إلى مجموعة أوبك لزيادة الإنتاج بهدف كبح ارتفاع الأسعار.

وبعد تصريحات العتيبة، تراجعت أسعار النفط العالمية أمس الأربعاء بأكبر نسبة منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 قبل عامين تقريبا. وخسر الخام الأميركي 12.5% في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض يومي له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لكن أسعار النفط عادت وتعافت اليوم الخميس بعدما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ملتزمة باتفاق أوبك بلس.

وقفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 3 دولارات للبرميل بعد قليل من بدء التعاملات، وجرى تداوله مرتفعا 1.53 دولار للبرميل أو 1.4% عند 110.23 دولارات للبرميل، قبل أن يواصل رحلة المكاسب.

كما ارتفع سعر برميل خام برنت مجددا أكثر من 5% ليبلغ 116.80 دولارا في التعاملات الصباحية.