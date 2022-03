أوكرانيا تصدر "سندات حرب" لتمويل القوات المسلحة بقيمة 270 مليون دولار

أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إصدارها سندات حرب -لتمويل قواتها المسلحة في معركتها ضد الغزو الروسي- بقيمة 8.1 مليارات غريفن (حوالي 270 مليون دولار).

The Ministry of Finance has placed military bonds worth UAH 8.1 billion.

