وزير المالية التركي: حجم الذهب المدخر في المنازل يصل إلى نحو 5 آلاف طن، أي ما يعادل ما بين 250 و350 مليار دولار.

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، إن إجمالي حجم الإيداعات وفق نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف تجاوز 312 مليار ليرة (نحو 23 مليار دولار أميركي).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة البريطانية لندن أمس الثلاثاء، والتي أجرى نباتي فيها خلال اليومين السابقين لقاءات مع مسؤولي شركات وبنوك رفيعي المستوى.

وأفاد نباتي أن هناك حزمة مهمة تتعلق بالأسواق المالية في تركيا سيتم إعلانها خلال الفترة القادمة، تهدف إلى إدخال الذهب المدخر في المنازل ضمن النظام المالي.

وأشار إلى أن حجم الذهب المذكور يصل إلى نحو 5 آلاف طن، أي ما يعادل ما بين 250 و350 مليار دولار.

وقال وزير المالية التركي أول أمس الاثنين إن اجتماعاته مع مستثمرين في لندن -حيث ناقشوا النموذج الاقتصادي الجديد لتركيا- كانت إيجابية جدا.

ووديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف هي آلية مالية أطلقتها تركيا أواخر العام المنصرم، حيث تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مناسبات عديدة مواطنيه -من الأفراد العاديين ورجال الأعمال- بالاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية، وإدخال الأموال المكتنزة في البيوت في شكل مدخرات ذهبية إلى النشاط الاقتصادي.





أرقام عن قطاع الذهب في تركيا

البيانات المتاحة على موقع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بتركيا، تبين أن نشاط التعدين في الذهب بدأ في عام 2001، وأنه تم ضخ نحو 2.5 مليار دولار من قبل مستثمرين محليين وأجانب، وأن نشاط التعدين في مجال الذهب يوفر 6200 فرصة عمل مباشرة، ونحو 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

غير أن فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية بتركيا صرح مطلع عام 2021 بأن بلاده استثمرت نحو 6 مليارات دولار في التنقيب واستخراج الذهب، وأن القطاع يستوعب 13 ألفا و200 عامل، وأن تركيا لديها 18 منجما لإنتاج الذهب، وثمة مشروعات أخرى، في طريقها للعمل بمناجم جديدة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن الإنتاج السنوي لتركيا من الذهب في عام 2019 بلغ نحو 38 طنا، وأن لديها احتياطيات من الذهب تمثل نسبة 0.5% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، كما أنها تمتلك 2% من موارد الذهب.

ومؤخرا صرح وزير الطاقة بأن تركيا أنتجت 40 طنا من الذهب بنهاية 2020، وأن بلاده تستهدف أن يرتفع الإنتاج من الذهب إلى 100 طن، وأن واردات تركيا من الذهب في عام 2020 بلغت 25.2 مليار دولار.

وتعد تركيا من أهم الدول المستوردة للذهب على مستوى العالم، حيث ظل متوسط استيرادها السنوي لفترة طويلة بحدود 156 طنا، ولكن في عام 2018 شهدت واردات تركيا من الذهب طفرة كبيرة، حيث بلغت الواردات في هذا العام 324 طنا، بينما تتراوح صادرات تركيا من المشغولات الذهبية بين 5 و7 مليارات دولار.