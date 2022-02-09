إسرائيل تحذّر من أزمة مع الإمارات بسبب أمن الطيران في دبي

جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أبدى مخاوفه من ترتيبات في مطار دبي الدولي، وقال إن شركات الطيران الإسرائيلية ستوقف رحلاتها إلى هناك ما لم يتم التوصل إلى حلّ.

مددت إسرائيل -أمس الثلاثاء- مهلة كان يمكن أن تتوقف بانتهائها رحلات شركات الطيران الإسرائيلية إلى الإمارات بعد نزاع أمني بشأن الطيران، لكن إسرائيل حذرت من أزمة محتملة مع الدولة الخليجية ما لم يتم حلّ النزاع.

وتعدّ الرحلات المباشرة من تل أبيب إلى دبي لشركات الطيران الإسرائيلية "إلعال" و"إسراير" و"أركيا"، من بين نتائج اتفاق لعام 2020 لإقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين دبي -المركز التجاري للإمارات- منذ ذلك الحين.

لكن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أبدى مخاوفه التي لم يعلن أي تفاصيل بشأنها، من ترتيبات في مطار دبي الدولي، وقال إن شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث ستوقف رحلاتها إلى هناك ما لم يتم التوصل إلى حلّ.

وكان مقررا أن ينتهي العمل بتلك الترتيبات الثلاثاء، لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال إن وزير النقل ميراف ميخائيل مدد المهلة نحو شهر لتكون ممكنة مواصلة المفاوضات بين الجانبين.

وواكب تمديد المهلة زيادة ضغوط إسرائيل على الإمارات لإزالة أسباب مخاوفها.

وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير إنه إذا توقفت رحلات شركات الطيران الإسرائيلية في نهاية الأمر، فإن ذلك سيكون انتهاء -بحكم الأمر الواقع- لعمليات الإمارات، وسيكون سببا في المعاملة بالمثل.





آثار ضخمة

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عنه: "إذا لم يكن بإمكان إلعال الطيران إلى دبي، فإن شركات الطيران الإماراتية لن يكون بإمكانها الهبوط هنا".

وتسير شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي رحلات مباشرة أيضا إلى تل أبيب من دبي، وتتوق شركة طيران الإمارات في دبي وشركة الاتحاد للطيران في أبو ظبي إلى تسيير رحلات إلى إسرائيل.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن "الأزمة يمكن أن تكون إقليمية لا ثنائية فقط"، مشيرا إلى دور الإمارات المحوري في الاتفاقات الإبراهيمية التي أُبرمت برعاية الولايات المتحدة بهدف تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وأضاف أن "من الممكن أن يكون لها (الأزمة) أثر ضخم".

ونادرا ما تنشر إسرائيل إجراءاتها الأمنية في مجال الطيران، ومع ذلك فإن من الممكن أن يكون من بين تلك الإجراءات استخدام أماكن خاصة في المطارات أو حتى ممرات منفصلة، وإيقاف الطائرات الإسرائيلية في حراسة إسرائيليين، وربما وجود حراس مسلحين على الطائرات.

وكان الشين بيت قد أشار في وقت سابق إلى إمكانية تحويل مسار رحلات الطيران الإسرائيلية إلى أبو ظبي، لكن المسؤول الإسرائيلي استبعد ذلك قائلا إن أبو ظبي تجذب مسافرين أقل.

وقال المسؤول إن "أبو ظبي يمكن أن تكون اختيارا من الناحية الأمنية، لكنها ليست اختيارا اقتصاديا".