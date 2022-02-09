أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الثلاثاء أنها اعتقلت شخصين، وصادرت ما قيمته أكثر من 3.6 مليارات دولار من العملات المشفرة المرتبطة باختراق منصة "بيتفينيكس" (Bitfinex) التجارية في 2016.

وقالت الوزارة إنه تم اعتقال إليا ليختنشتاين وزوجته هذر مورغان في مدينة نيويورك.

واتهم الاثنان بارتكاب مؤامرة لغسل العملات المشفرة التي سرقت خلال اختراق منصة بيتفينيكس في عام 2016، وهي بورصة لتبادل العملات الافتراضية.





وقالت ليزا موناكو نائبة المدعي العام "كشفت الاعتقالات التي تمت اليوم أكبر عملية مصادرة مالية تقوم بها الوزارة مطلقا"، مضيفة أن "العملة المشفرة ليست ملاذا آمنا للمجرمين".

يشار إلى أن منصة بيتفينيكس هي بورصة للعملات الرقمية المشفرة تملكها وتشغلها شركة آيفينكس إينك المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.

وتعرضت أموال عملائها للسرقة أو الفقدان في العديد من الحوادث.