تراجعت أسعار النفط إلى نحو 92 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء قبيل استئناف محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تحيي اتفاقا نوويا من شأنه في نهاية الأمر السماح بالمزيد من صادرات النفط من إيران العضوة في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" (OPEC).

وقد يسمح الاتفاق بضخ أكثر من مليون برميل يوميا من النفط الإيراني، أي ما يزيد على 1% من الإمدادات العالمية، وتستأنف المحادثات في فيينا اليوم الثلاثاء.

وقال نعيم أسلم كبير محللي الأسواق في شركة "أفا تريد" (Ava Trade) "إذا رفعت العقوبات عن إيران فستتلقى إمدادات النفط العالمية دعما تحتاجه بشدة".

ونزل سعر برنت 73 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 91.96 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته في 7 سنوات عند 94 دولارا أمس الاثنين.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.6% إلى 90.80 دولارا للبرميل.

ويستفيد الخامان هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي والتوتر المحيط بروسيا وأوكرانيا وتعطل الإمدادات في بلدان مثل ليبيا وتراجع بطيء عن تخفيضات إنتاج قياسية من جانب أوبك ومنتجين آخرين.

ولم تسفر 8 جولات من المحادثات بين طهران وواشنطن منذ أبريل/نيسان بعد عن اتفاق على استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وما زالت هناك خلافات بشأن سرعة ونطاق رفع العقوبات عن إيران.

وتعرض النفط لضغوط كذلك من احتمال ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، ويقدر محللون أن المخزونات زادت بمقدار 700 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير/شباط.