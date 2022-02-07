هيئة الأوراق المالية الأميركية تستدعي شركة تسلا للتحقيق

تلقت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا (tesla) استدعاء جديدا من هيئة الأوراق المالية الأميركية للتحقيق بشأن تغريدة بثها مؤسس ورئيس الشركة إيلون ماسك عام 2018 عن اعتزامه شطب سهم الشركة من البورصة.

كانت هيئة الأوراق المالية قد أصدرت استدعاء في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حيث طلبت معلومات عن عمليات الحوكمة داخل تسلا ومدى التزامها بشروط التسوية التي توصل إليها الجانبان في سبتمبر/أيلول 2018، بحسب ما ذكرته تسلا في بيان موجه إلى البورصة.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن تسلا كانت قد وافقت في إطار هذه التسوية على وضع ضوابط لمراقبة بيانات ماسك بما في ذلك تغريداته على موقع تويتر (twitter)، بعد أن اتهمته هيئة الأوراق المالية بالتلاعب بسهم الشركة عندما قال إنه جمع الأموال اللازمة لشراء أسهم الشركة المطروحة للتداول في البورصة من أجل تحويلها إلى شركة خاصة.

وكان إيلون ماسك قد أثار الجدل في أعقاب استطلاع بشأن بيع جزء من حصته في شركة تسلا، إذ طلب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رأي متابعيه على تويتر في بيع جزء من حصته في الشركة، حيث أجاب 58% من المشاركين بـ"نعم" لبيع 10% من حصته في الشركة، في حين ذهب نحو 42% إلى التوصية بعدم البيع. وبلغت قيمة تلك الحصة حينها أكثر من 20 مليار دولار.

يأتي هذا في وقت تزداد الضغوط على الشركة بعدما قررت قبل أيام استدعاء حوالي 817 ألف سيارة بسبب عطل في صوت جهاز التنبيه بحزام الأمان، وهو ما يمكن أن يجعل السائق لا يدرك أن الحزام مفتوح.