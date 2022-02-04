أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ 8 سنوات وارتفاع مخاوف تعطل الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 8 سنوات بعدما تسببت العواصف الثلجية في الولايات المتحدة وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في تأجيج المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

ووسعت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة، وبحلول الساعة 7:43 بتوقيت غرينتش جرى تداول عقود خام برنت القياسي تسليم أبريل/نيسان عند 91.53 دولارا للبرميل، مرتفعا 42 سنتا أو بنسبة 0.46%.

كذلك زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مارس/آذار 51 سنتا أو بنسبة 0.56% إلى 90.78 دولارا للبرميل، وتعتبر أسعار الخامين القياسيين في أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ونقلت وكالة رويترز عن محللين أن ما دفع الأسعار للصعود إلى جانب تطورات الأزمة الأوكرانية وزيادة الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة هو ظهور مؤشرات جديدة على أن منظمة أوبك تواجه مصاعب في زيادة الإنتاج.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا هذا الأسبوع على ضخ الزيادة المتفق عليها والبالغة 400 ألف برميل يوميا، كما تأثرت الأسواق باجتياح عاصفة شتوية وسط وشمال شرقي الولايات المتحدة أمس الخميس، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف السكان.

ومنذ بداية 2022 ارتفعت أسعار النفط بنحو 15%، وتتجه أسعار النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 3% للأسبوع السابع على التوالي.