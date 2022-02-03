أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا، بنسبة 11.10% في يناير/كانون الثاني الماضي، على أساس شهري، ليبلغ 48.69% على أساس سنوي.

وهذا المستوى هو الأعلى منذ عقدين تقريبا، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة وانخفاض حاد في قيمة الليرة في أواخر العام الماضي.

وتعاني الليرة التركية منذ عام 2014 من انخفاض مستمر في قيمتها.





وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، خلال يناير/ كانون الثاني بواقع 10.45% على أساس شهري، في حين بلغ 93.53% على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 22.58% وأسعار المنتجين بنسبة 49.93% اعتبارا من يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة مع معدلات آخر 12 شهرا.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.