لبنان سجل الارتفاع الأعلى في مستوى الأسعار، حيث تشير النتائج إلى أن الأسر باتت في 2021 تحتاج إلى مبلغ بالليرة اللبنانية أكبر بنحو 5.5 مرات عمّا كانت تحتاجه في 2019 لشراء الاحتياجات نفسها.

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) إن خسائر عملتي السودان ولبنان تجاوزت 80% على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وذكرت إسكوا ، في تقرير أمس الأربعاء أن الجنيه السوداني فقد 87% من قوته الشرائية، في حين فقدت الليرة اللبنانية 82% بين 2019 و2021.

ويعاني السودان ولبنان من أوضاع اقتصادية وسياسية متردية، بالإضافة إلى احتجاجات شعبية.

وجاء تقرير إسكوا -وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة- تحت عنوان "إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية".

وعند مقارنة مستويات أسعار الدول العربية مع مستوى الأسعار في الولايات المتحدة الأميركية، يُظهر التقرير أن مستوى الغلاء في العراق سجل انخفاضا ملحوظا في 2021، نتيجة ارتفاع القوة الشرائية للدينار، الذي يرتفع أمام الدولار.

في حين شهدت معظم البلدان #العربية انخفاضًا في مستوى الغلاء عند مقارنتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقدت العملة المحلية في كل من #السودان 🇸🇩 و #لبنان 🇱🇧 أكثر من 80% من قوّتهما الشرائية بين 2019 و2021. للمزيد، اطلعوا على التقرير الجديد لـ #الإسكوا 👈 https://t.co/qbPHCfqMfu pic.twitter.com/XAMf8tHfNN — ESCWA (@UNESCWA) February 2, 2022

وفي لبنان -الذي سجل الارتفاع الأعلى في مستوى الأسعار- فتشير النتائج إلى أن الأسر باتت في 2021 تحتاج إلى مبلغ بالليرة اللبنانية أكبر بنحو 5.5 مرات عمّا كانت تحتاجه في 2019 لشراء الاحتياجات نفسها.

أما السودان -وفق التقرير- فشهد أكبر تغيير بالنسبة المئوية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منخفضا بحوالي 20%.

وحافظت الإمارات والبحرين على المستوى نفسه للناتج الحقيقي، في حين سجلت مصر الزيادة الأعلى في ناتجها بنسبة 18%، بحسب التقرير.

وقال ماجد سكيني، المدير الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في الإسكوا إن "حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية، بدلاً من أسعار الصرف، يبين الأحجام الحقيقية للاقتصادات، وتصحح فوارق الأسعار بين البلدان".

وكان تقرير لمنظمة إسكوا قال إن عدم الاستقرار السياسي في السودان أدى إلى انكماش النمو في قطاع الخدمات، وتراجع الاستثمارات في قطاعي العقارات والأعمال التجارية، في حين عانت الزراعة من نقص في المدخلات، لا سيما الوقود.