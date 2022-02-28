الكرملين: روسيا ستنجح في تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين أن روسيا ستنجح في تجاوز العقوبات التي فرضها عليها الغرب ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا، في حين سيعقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا لمناقشة التداعيات الاقتصادية لهذه العقوبات.

وقال بيسكوف للصحافيين إن العقوبات الغربية على روسيا قاسية، لكن لدى بلدنا الإمكانيات اللازمة لتعويض الأضرار، وأضاف أن بوتين سيهتم بالمسائل الاقتصادية اليوم الاثنين وسيجتمع بوزراء حكومته المعنيين.

وليلة أول أمس السبت، تم فرض عقوبات إضافية شملت البنك المركزي الروسي، وإزالة بعض المقرضين في البلاد من نظام المدفوعات العالمي "سويفت" (Swift)، وعقوبات اقتصادية أخرى.

وتشمل العقوبات، التي تبنتها دول أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وعشرات المصارف والمؤسسات المالية.

وعلى إثر ذلك، هوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار اليوم الاثنين، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الروبل بنسبة 41.50% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 119 روبلا لكل دولار في المعاملات الآسيوية، وارتفع الدولار حتى الآن خلال هذا الشهر 53.77% أمام الروبل.