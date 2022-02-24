أعلنت قطر للطاقة، اليوم الخميس، عن اكتشاف مهم من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حوض أورانج البحري قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، وهو الثاني من نوعه في البلد الأفريقي.

وتقع البئر الاستكشافية "فينوس-X1 " في المنطقة "2913B" في حوض أورانج البحري قبالة سواحل ناميبيا.

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في تصريحات، إن الاكتشاف يعدّ الثاني من نوعه لقطر للطاقة في ناميبيا خلال شهر، منوّها بالنتائج المشجعة في هذه البئر الاستكشافية.

ويتكون الشركاء في هذه المنطقة الاستكشافية من قطر للطاقة (30%)، وشركة "توتال إنرجيز" (المشغل 40%)، وشركة "إمباكت" للنفط والغاز (20%)، وشركة "نامكور" (10%).

وتقع المنطقة "2913B" في المياه العميقة على بعد نحو 290 كيلومترا قبالة سواحل ناميبيا، حيث تبلغ مساحة المنطقة نحو 8215 كيلومترا مربعا.

وكانت قطر للطاقة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن مشاركتها في اكتشاف نفطي قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، بالتعاون مع شركة "شل"، ومؤسسة البترول الوطنية الناميبية "نامكور".

وتمتلك قطر للطاقة حصصا في 3 مناطق استكشاف بحرية هي: PEL39، و"2912″، و"2913B" قبالة السواحل الناميبية، بمساحة إجمالية تبلغ 28 ألفا و327 كيلومترا مربعا.