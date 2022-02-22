وزير قطري: نعمل على دعم لبنان في قطاع الطاقة على المدى الطويل

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي للصحفيين، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات الطاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف الكعبي أن بلاده على دراية وسعيدة بحل مصر القصير المدى، الذي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على الغاز الطبيعي باستخدام شبكة خطوط أنابيب في الأردن وسوريا المجاورتين، وفق ما أوردت رويترز.

كما قال الوزير الكعبي، في مؤتمر لمصدري الغاز بالعاصمة الدوحة، إن أسعار الغاز المتزايدة في أوروبا بدأت قبل الأزمة بأوكرانيا، وترجع إلى نقص الاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف أن الغاز مطلوب بالتأكيد في المستقبل، لاقتا إلى أن هناك حاجة لأن يكون الوقود الأحفوري جزءا من المعادلة في الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة.

من جهته، قال وزير البترول المصري طارق الملا إن العمل يجري حاليا مع المسؤولين في لبنان لعودة تصدير الغاز الطبيعي من خلال خط الغاز العربي مرة أخرى، وفق ما نقلت وكالة الشرق الأوسط.

ولفت الوزير المصري -في تصريحات اليوم الثلاثاء بالعاصمة الدوحة عقب القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز- إلى أن هناك مستويات متعددة من التحديات منها فنية وتقنية في بعض مواقع خط الأنابيب، نظرا لعدم استخدامه لفترة طويلة ويتم العمل على حلها حاليا وسيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وحول الجوانب السياسية والتعاقدية لتوريد الغاز للبنان، أكد أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات واتفاقات على شروط التعاقدات بين كافة الأطراف المشاركة وتم التوافق على شروط متوازنة لكافة الأطراف.

وأوضح أن البنك الدولي سيتولى تمويل عمليات التوريد لضمان الاستمرارية، كما أن هناك توافقا سياسيا كبيرا للإسراع بالتنفيذ ومواجهة التحديات، لدعم لبنان وتوريد الغاز لها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.