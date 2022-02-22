قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين اليوم الثلاثاء مسجلة مستوى قياسيا جديدا في 7 سنوات، بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرقي أوكرانيا، في تصعيد لأزمة حذر زعماء غربيون من أنها يمكن أن تشعل حربا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الاثنين اعتراف بلاده باستقلال المنطقتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك، ووقع على مرسومين باعتراف روسيا بالجمهوريتين، طالبا من البرلمان الروسي الاعتراف الفوري بهذا القرار.

وندد مسؤولون أميركيون وأوروبيون بالخطوة الروسية، لكن مسؤولا أميركيا قال إن التحرك العسكري الروسي لا يشكل حتى الآن غزوا يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 2.10 دولار أو 2.2% إلى 97.49 دولارا للبرميل، بعدما زادت 2% أمس الاثنين.

وزادت العقود في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى 97.66 دولارا، أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2014، وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولارات، أو 3.6%، إلى 94.32 دولارا للبرميل.