أسعار النفط تقفز بعد خطاب بوتين ونسبة التزام أوبك بلس بتخفيضات الإنتاج ترتفع

نسبة التزام مجموعة المنتجين بتخفيضات إنتاج النفط ارتفعت إلى 129% في يناير/كانون الثاني الماضي.

قفزت أسعار النفط الخام بنحو 2.5 دولار في التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، مع بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلقاء خطاب.

وأعلن الرئيس بوتين اعتراف بلاده باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك، ووقّع على مرسومين باعتراف روسيا بالجمهوريتين، طالبا من البرلمان الروسي الاعتراف الفوري بهذا القرار.

وبحلول الساعة 18:50 بالتوقيت العالمي، بعد دقائق من بدء خطاب بوتين، ارتفعت عقود خام برنت القياسي تسليم مايو/أيار المقبل بنسبة 2.66%، إلى 93.82 دولارا للبرميل، قبل أن تزيد مكاسبها لاحقا.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أبريل/نيسان المقبل، بنسبة 2.56%، إلى 92.52 دولارا للبرميل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال -اليوم الاثنين- إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن أوكرانيا، لكن الكرملين قال إنه ليست هناك خطط فورية لعقد اجتماع، والأسواق الأميركية مغلقة اليوم لعطلة رسمية.

وفي الوقت ذاته، قال مصدر من "أوبك بلس" (+Opec) -لوكالة رويترز- إن نسبة التزام مجموعة المنتجين بتخفيضات إنتاج النفط ارتفعت إلى 129% يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء ما زالوا يجدون صعوبة في زيادة إنتاجهم، ويأتي ذلك بالمقارنة مع 122% في ديسمبر/كانون الأول و117% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وقال المصدر إن التزام أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بلغ 133% في يناير/كانون الثاني الماضي، في حين حقق المنتجون من خارج أوبك التزاما بنسبة 123%.