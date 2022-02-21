بالصور.. العراق يعلن إنتاج سيارات صينية بمواصفات حديثة

أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمُعدات التابعة لوزارة الصناعة العراقية عن إنتاج سيارات "بايك" (BAIC) الصينية بمواصفات حديثة وسط إقبال لافت من المواطنين، مشيرة إلى "استمرارها أيضا بإنتاج سيارات "بيجو" (Peugeot) الفرنسية و"سايبا" (Saipa) الإيرانية بمواصفات حديثة.

وقال مدير مصنع السيارات والمعدات التخصصية في الشركة ناهض رشيد الصالحي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سيارات "بايك" الجديدة تحمل مواصفات حديثة ومجهزة بشروط السلامة والأمان كافة وخاضعة لعمليات الفحص والسيطرة النوعية، وتشهد طلبا متزايدا في السوق العراقي.

الشركـة العامـة لصناعـة السيـارات والمُعـدات احدى شركات وزارة الصناعة تُنتـج #سيـارات بايـك الجديـدة بمُواصفـات حديثـة وتطرحهـا للبيـع نقـداً وبالاقساط إنتاج الدُفعة الأولى والبالغة 120 سيارة منها 80 سيارة جاهزة و40 أخرى في طور الفحص والعمل مُستمر لإنتاج الدُفعة الثانية

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وأكد الصالحي أن سيارات بايك الجديدة تعمل بمحركات ذات كفاءة عالية وأن مواصفات المُحرك وصندوق السرعة (الكير) تشابه مواصفات محرك سيارات ميتسوبيشي اليابانية، لافتا إلى طرح السيارات للبيع بسعر مناسب مع منح ضمان لمدة عام لصيانة السيارة وتصليحها.

صنع في العراق/

الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات تنتج سيارات بايك الجديدة بمواصفات حديثة بالتعاون مع الشركة المستثمرة نبع زمزم العالمية وتطرحها للبيع نقداً وبالتقسيط.❤️ pic.twitter.com/Fhh3yaBC3k — Abdullah Koder🇮🇶عبد الله خضير (@AbdullahKoder) February 20, 2022

وأوضح الصالحي أن "كوادر الشركة من المهندسين والفنيين أنجزت تجميع وإنتاج الدفعة الأولى البالغة (120) سيارة، منها (80) سيارة جاهزة و(40) سيارة أخرى في طور الفحص"، لافتا إلى أن العمل مستمر لتجميع وإنتاج الدفعة الثانية البالغة (120) سيارة.

وأكد أن الدفعات الأخرى تعتمد على إمكانيات كوادر الشركة من ذوي الخبرة والمدربين على تجميع مختلف أنواع السيارات، موضحا أن خط تجميع وإنتاج السيارات يتكون من 30 محطة تجميعية و6 محطات فحص رئيسة من قِبل فاحصين مختصين ومدربين على هذا العمل.